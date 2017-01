Ceahlăul e pe „lista de victime“ a lui Ştefan Ciobanu

Ceahlăul e pe „lista de victime“ a lui Ștefan Ciobanu

Vârfului Farului îi priesc meciurile cu liderul Ligii a 2-a, împotriva căruia a înscris și în Liga 1, și în eșalonul secund. Fane nu vrea să-i ierte pe nemțeni nici sâmbătă. Marcator la Botoșani, Ștefan Ciobanu este optimist înaintea partidei cu Ceahlăul, de la Constanța, spunând că terenul propriu poate fi un avantaj important pentru „marinari” la meciul de sâmbătă. „Ceahlăul are echipă foarte bună, experimentată, e prima în clasament și a reușit două victorii la scor în retur, deci stă excelent la capitolul moral. Componența formației nemțene s-a schimbat puțin față de cea din Liga 1. Noi jucăm însă acasă și sperăm să fructificăm acest avantaj. Va fi un meci fie foarte frumos, deschis, fie unul închis, urât, de uzură. Pe noi ne interesează însă doar victoria, oricum se va juca”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Ciobanu. Vârfului farist îi priesc partidele cu Ceahlăul. A înscris contra nemțenilor și ca jucător al Farului (în Liga 1, în anul 2007, la o partidă jucată la Constanța și câștigată de „marinari” cu 2-0), și în acest sezon, sub culorile Deltei Tulcea, în înfrângerea cu 2-5 a dobrogenilor de la Piatra Neamț, când Delta a condus însă cu 2-0 în minutul 30. „Îmi doresc foarte mult să punctez și sâmbătă”, ne-a mai spus Fane, care îl consideră pe fostul farist Ionuț Bădescu cel mai periculos jucător de la Ceahlăul, însă „trebuie să fim foarte atenți și la Gafița și Constantinescu”. Farul nu va putea aborda meciul cu efectivul complet, antrenorul principal Gică Butoiu urmând a fi lipsit sâmbătă de fundașul central Ion Barbu, de portarul Dan Zdrâncă și de mijlocașul Alin Abuzătoaie, toți accidentați. „Voi reveni la pregătire normală de luni, 21 martie. În general, mă simt bine, dar doctorul a zis să nu forțez, pentru a nu risca o ruptură musculară, în urma căreia să fiu nevoit să iau o pauză mult mai lungă”, a declarat Zdrâncă, pentru „Cuget Liber”. La antrenamentul de ieri s-a resimțit și Ștefan Ciobanu, care a acuzat unele probleme la gamba stângă. Vajou nu a venit la antrenament În plus, stoperul francez Nicolas Vajou nu a participat la antrenamentul de ieri al echipei. Vajou a ales să fie prezent la București, la o ședință a unei comisii a Federației Române de Fotbal, anunțând că din această cauză va lipsi și la sesiunea de pregătire de astăzi, urmând a se întoarce la Constanța în această seară. Vajou a mers la Federație în urma memoriului pe care îl are depus, deși ajunsese la o înțelegere în această privință cu Farul.