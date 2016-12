Ce surprize ne rezervă, vara aceasta, Jocurile Sportive ale Mangaliei

Ca în fiecare an, la finele lunii august, în sudul litoralului se vor desfășura Jocurile Sportive ale Mangaliei. Începând de luni, 25 august, plaja „Laguna“ din Mangalia va fi un adevărat complex sportiv, unde se vor reuni aproximativ 1.000 de sportivi din toată țara.Evenimentul este considerat a fi o tradiție, care atrage, de la an la an, tot mai mulți turiști. În cadrul ediției de anul acesta, se vor organiza mai multe întreceri la diferite sporturi. Luptele pe plajă sunt printre primele sporturi care s-au desfășurat în cadrul evenimentului și nu vor lipsi în niciun an, alături de concursurile de haltere, jocurile de rugby și fotbal pe plajă. Doritorii de mișcare se pot înscrie la crosul de pe faleză sau la competițiile de înot din bazinul portuar Mangalia. Pentru că vara este perfectă pentru spor-turile pe apă, yachtingul nu putea lipsi de la această ediție. Nu doar corpul se va antrena pe plajă, ci și mintea. Ghidați de proverbul „Minte sănătoasă, în corp să-nătos”, organizatorii au pregătit și un turneu de șah. La jocuri vor putea participa nu doar sportivi de performanță, ci și turiștii și localnicii amatori și iubitori de sport.„La Jocurile de anul acesta, vor participa aproximativ 1.000 de sportivi și antrenori din toată țara. Foarte important este următorul amănunt: în paralel cu întrecerile sportivilor din cluburile de performanță, vor avea loc și concursuri din cadrul Programului Sportul pentru Toți, în care le oferim și turiștilor posibilitatea de a participa”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, președintele Asociației Sportive Municipale Callatis mg, Lucian Luca. Evenimentul organizat la finalul verii este o oportunitate pentru sportivii de performanță pentru a se menține în formă, dar și pentru a se relaxa la malul mării. „Când am început să organizăm seria de competiții, ne-am gândit, în primul rând, la sportivi. La multe sporturi, pe timpul verii, nu sunt organizate concursuri oficiale, iar sportivul trebuie să se mențină în formă. Plus, motivația este foarte importantă în sport. La fel de importante sunt Jocurile și pentru activitățile de turism. Organizând această serie de competiții pe durata unei întregi săptămâni, reușim să prelungim sezonul estival și să oferim turiștilor posibilitatea petrecerii timpului liber, la plajă, într-un mod cât mai plăcut. Și localnicii devin mai atrași către sport”, a explicat președintele CS Mangalia, Ionel Luca.