Ce surprize le-a pregătit DJST Constanţa tinerilor pentru 2015

Ce surprize le-a pregătit DJST Constanța tinerilor pentru 2015

Direcția Județeană de Sport și Tineret (DJST) Constanța a încheiat anul 2014 cu bilanț foarte bun, fără datorii, dar cu peste 4.000 de tineri care au trecut pragul centrelor de agrement și s-au bucurat de activitățile sportive, turistice, recreative și de divertisment din cadrul taberelor tematice. Acum, la început de 2015, va prelua fostul centru de agrement „Luminița”, ceea ce înseamnă o tabără în plus cu peste 300 de locuri pentru copii și tineri, cu condiții de cazare de excepție.Într-un interviu acordat ziarului nostru, directorul DJST Constanța, Claudiu Teliceanu, ne-a vorbit despre noutatea acestui an, tabăra „Luminița”, despre investițiile realizate anul trecut și continuate în acest an, dar și despre excursiile organizate în mod special pentru copiii din centrele de plasament sau pentru cei cu diverse forme de handicap.- Cum a fost anul 2014 din punct de vedere al acțiunilor sportive și de tineret pe care le-ați organizat?- 2014 a fost un an plin, în sensul în care nu am renunțat la nicio acțiune sportivă sau de tineret, în ciuda faptului că, din punct de vedere financiar, nu am stat la fel de bine ca în anii trecuți. În schimb, am reușit să încheiem anul fără datorii și să achităm o datorie mai mare; zilele acestea, vom relua fostul centru de agrement „Luminița”, astfel încât vom avea încă o tabără cu peste 300 de locuri de cazare pentru copii și tineri. Tabăra se află într-o poziție foarte bună, în Eforie Nord, astfel încât capacitatea noastră de a primi tineri în centrele de agrement a crescut. Mai mult, este o tabără în care vom dispune de camere cu două, trei sau patru locuri, cu băi proprii! Totodată, în vara anului 2014, o serie de copii care provin din centrele de plasament și care au diverse forme de handicap au petrecut sejururi în taberele noastre.- Câți copii și tineri au călcat, anul trecut, pragul centrelor de agrement?- Dacă luăm pe rând cele două acti-vități importante pe care le derulează direcția, adică activitatea de tabere și turism pentru tineret și sportul, pot spune că am avut un an în care peste 4.000 de tineri au venit în centrele noastre de agrement: tabăra de la Eforie Sud și tabăra de la 2 Mai. Am organizat tabere naționale, tematice, iar acest lucru nu a făcut decât să ne bucure. Sperăm ca tinerii să vină în acest an într-un număr mult mai mare în taberele pe care le organizăm.- Pe lângă activitățile sportive, recreative și de divertisment, tinerii au mai beneficiat și de alte activități?- Pe parcursul întregului an, am derulat parteneriate cu Federația Română de Rugby și am avut un reprezentant al FRR care a organizat activități sportive în tabere. A fost, de asemenea, o asociație care s-a ocupat de partea de divertisment. În taberele tematice, tinerii au beneficiat atât de cazare, dar și de masă în mod gratuit. A fost o școală de afaceri, în care tinerii au învățat cum să deschidă firme, dar și o școală pe partea de democrație participativă, adică participarea tinerilor la viața socială.- Ce ne puteți spune despre inves-tițiile pe care le veți face în acest an?- În anul 2014, nu au fost făcute investiții majore. Am reușit însă să achităm o sumă considerabilă (peste un milion de lei), reprezentând contravaloarea unor investiții care au fost făcute în tabăra „Luminița”. Preluăm această tabără cu o serie de investiții, iar banii i-am gestionat în așa fel încât să putem achita datoriile și să beneficiem de aceste investiții. Ca noutăți în acest an, dispunem de un număr mai mare de locuri în tabără, de încă o locație frumos amplasată, pe malul mării, cu o plajă proprie. Vom continua și în acest an cu tabere tematice și tabere naționale.