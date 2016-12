Ce spune Octavian Belu despre anul sportiv 2015

Sâmbătă, 21 Februarie 2015.

Anul 2015 este foarte important pentru sporturile olimpice. Octavian Belu, antrenorul coordonator al lotului olimpic feminin de gimnastică, spune, într-un interviu acordat agenției de presă Mediafax, că nu este relaxat și nici panicat.„Nu vreau să par relaxat, dar nici să spun că sunt în panică, sunt obișnuit cu astfel de ani complicați, vom avea patru concursuri de obiectiv, Campionatele Europene, prima ediție a Jocurilor Europene, Campionatele Mondiale, iar la junioare, Festivalul European.La Europene, care sunt individuale, vor merge fetele care au ceva de spus acolo, sper să ne comportăm, ca de obicei, onorabil. Apoi, tot pentru senioare, va fi această primă ediție a Jocurilor Europene, un concurs în premieră la care se întâlnesc sporturi olimpice și non-olimpice. Campionatele Mondiale sunt importante mai ales pentru că sunt calificante la Jocurile Olimpice. Am mai trecut o dată printr-o situație alarmantă, anul trecut, când am fost aproape de locul 8, dar acum e clar că nu-ți mai poți permite niciun fel de slăbiciune. Față de Mondialele de anul trecut, cu 24 de echipe calificate, acum se califică doar opt mai departe, adică la JO din 2016, iar pentru celelalte echipe se va organiza un turneu preolimpic în ianuarie 2016. Nu vreau să mă gândesc la așa ceva pentru echipa României, am un optimism rezervat și sper să nu avem probleme de calificare”, a declarat Belu.