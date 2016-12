Ce spune Mircea Paraschiv despre înfrângerea RCJ-ului de la Timişoara

Ce spune Mircea Paraschiv despre înfrângerea RCJ-ului de la Timișoara

În etapa trecută a SuperLigii Naționale de rugby, RCJ Constanța a pierdut contra campioanei României RCM Timișoara, în deplasare, scor 3-21. Antrenorul echipei constănțene, Mircea Paraschiv a declarat, ieri, pentru „Cuget Liber”, că este dezamăgit în ceea ce privește scorul, care, în opinia sa, nu s-a raportat corect la prestația echipei sale.„Sunt dezamăgit de faptul că rezultatul a fost mult prea sever pentru ceea ce s-a întâmplat pe teren. Specialiștii care au văzut meciul au avut o bună părere despre prestația echipei noastre în anumite momente ale jocului. Au fost și câteva greșeli pe care le-am făcut și care au dus la marcarea de puncte de partea Timișoarei, dar, per ansamblu, noi i-am dominat, însă n-am reușit să marcăm. În prima repriză ar fi trebuit să fie scorul favorabil pentru noi, dar am ratat nu mai puțin de cinci lovituri de pedeapsă. În momentul în care a trebuit să marcăm, nu am reușit. Am mai lucrat săptămâna asta la problemele pe care le avem în apărare, iar la grămada ordonată se vede un progres. Încă avem probleme la anumite capitole, dar sper că vom reuși să ne îmbunătățim jocul”, a declarat tehnicianul Mircea Paraschiv.În meciul cu Timișoara, gruparea de pe litoral a avut cinci titulari indisponibili, fapt care a marcat jocul echipei într-un mod nefavorabil.„La nivelul liniei de trei sferturi am jucat cu Mototolea, care, de fapt, nu joacă aripă, ci la linia a treia. Aș fi avut nevoie de Apostol pentru a-mi rezolva problemele legate de atac, care s-au ivit și n-am reușit să le rezolvăm cu cei de pe teren. De asemenea, absența lui Gheară a făcut ca jocul nostru să nu funcționeze așa cum mi-aș fi dorit. Sper să-i recuperăm pe cei accidentați și, în primul rând, să ne îndeplinim obiectivul”, ne-a mai spus Paraschiv.În etapa următoare, RCJ Constanța va întâlni, sâmbătă (10.00), pe Baia Mare, la Constanța.