Ce spune ministrul Gabriela Szabo despre situaţia rugby-ului constănţean

Ce spune ministrul Gabriela Szabo despre situația rugby-ului constănțean

Luni, echipa RCJ Farul s-a văzut nevoită să se retragă din Superliga de rugby, din cauza faptului că, în cadrul ședinței de Consiliu Județean, din aceeași zi, proiectele privind finanțarea sportului de performanță au fost retrase de pe ordinea de zi, iar RCJ Farul avea nevoie să obțină banii pentru a putea debuta în noul sezon al campionatului. Cu privire la retragerea proiectelor din cadrul ședinței de Consiliu Județean, pe motiv că nu există o metodologie a ordonanței de urgență nr. 2/2015, ministrul Tineretului și Sportului, Gabriela Szabo, a declarat, pentru „Cuget Liber”: „Propunerea de modificare a legii 69/2000 are ca scop detalierea modului în care consiliile locale/ județene pot repartiza prin hotărâre sume de la bugetul local/județean pentru finan-țarea activităților sportive ale cluburilor sportive și asociațiilor sportive. Aici trebuie să facem distincția dintre activitatea de interes național și de interes general. Ce înseamnă de interes național este foarte important. Este pentru prima dată când am încercat să definim ce înseamnă interes național; este sportul de performanță care se practică în cluburile noastre sportive și aici intră selecția, pregătirea, participarea la competiții naționale și internaționale și rezultatele în sine care vin pentru club. Sunt interpretări multiple, privind cadrul legal cu incidență în finanțarea activităților sportive de interes național de la bugetele locale. Interpretări care afectează acordarea de finanțare și de desfășurare a activităților a cluburilor și a asociațiilor sportive.Drept urmare, toate celelalte activități sportive, altele decât cele de interes național, care nu intră în sistemul competițiilor sportive oficiale pe ramuri de sport, organizate de federațiile sportive naționale, se pot finanța pe legea 350. Chiar în acest moment, colegii mei lucrează cu ministerul Justiției pentru a mai cere încă un punct de vedere, că nu avem nevoie de metodologie de aplicare pe lege. Obiectivul nostru important este să deblocăm autoritățile locale, să poate finanța sportul. Din păcate, așa cum am spus, fiecare dintre noi interpretăm într-un fel sau altul legea”.Am solicitat un punct de vedere și secretarului general al Federației Române, Florin Matei, care a declarat, pentru „Cuget Liber”: „Scrisoarea pe care am primit-o de la Farul Constanța conține exact acest lucru, menționează că nu sunt aprobate normele metodologice. Însă, atât cât ne pricepem și noi la legislație, o ordonanță de urgență nu are nevoie de norme metodologice, ceea ce înseamnă că, odată aprobată, ea poate să producă efecte. Din punctul nostru de vedere, această situație regretabilă este provocată deun management prost al acestui club din ultimii ani. Este o dramă a rugby-ului românesc, este o dramă că un club cu tradiție ajunge într-o situație de faliment. Din punctul nostru de vedere, managementul clubului este de vină. Atâta timp cât principalul și unicul finanțator este Consiliul Județean, asta nu este o rețetă de succes. În ultimii ani, Federația Română de Rugby a încercat în nenumărate rânduri să determine cluburile să elaboreze strategii de marketing, astfel încât acestea să nu fie dependente sută la sută de banii care vin de la autoritățile locale. Unii au înțeles, alții nu. Timișoara a înțeles, Baia Mare a înțeles, Steaua la fel. Noi în permanență facem lobby în acest aspect, în permanență organizăm workshop-uri în care să îi învățăm cum să facă lucrul acesta. Din păcate, cei care înțeleg ajung în astfel de situații. Suntem practic într-un moment zero, în care lucrurile trebuie structurate altfel. Cine nu înțelege lucrul acesta dispare. În cea mai ingrată situație sunt jucătorii, motiv pentru care Colegiul Director al Federației s-a întrunit într-o ședință de urgență și a mărit perioada de transfer cu până la 48 de ore înaintea Superligii, astfel încât să dea posibilitatea jucătorilor legitimați la RCJ Farul Constanța să meargă către alte cluburi”.