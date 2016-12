Ce spune ministrul Gabriel Szabo despre noutăţile din lumea atletismului

Ce spune ministrul Gabriel Szabo despre noutățile din lumea atletismului

La Beijing, cu ocazia Campionatelor Mondiale de atletism, a avut loc și Adunarea Generală a Asociației Internaționale a Federațiilor de Atletism (IAAF), unde participă și Gabriela Szabo, Ministru al Tineretului și Sportului (MTS).„Adunarea Generală a IAAF de la Beijing vine cu un suflu nou și cu propuneri de reformă pentru atletismul mondial. Salut, în primul rând, deciziile luate în cadrul Congresului cu privire la promovarea femeilor în forurile de conducere. De asemenea, limitarea la trei a numărului de mandate ce pot fi ocupate de către președintele Federației este o decizie ce va duce la dinamizarea și flexibilizarea administrativă a organizației în sine. Astfel, prin această hotărâre, IAAF își asumă, prin reprezentanții săi la Adunarea Generală, construcția pe plan mondial a unei mișcări atletice capabile să se reînnoiască din interior. În ceea ce privește România, am speranța că, treptat-treptat, acest gen de reforme vor fi transpuse și în statutele Federațiilor Sportive Naționale. În ultima vreme asistăm la un val de reformă în mișcarea sportivă mondială și voi face tot ce îmi stă în putință ca aceste tendințe să se manifeste și în sportul românesc”, a declarat Gabriela Szabo, conform site-ului oficial al MTS.IAAF este una din cele mai vechi organizații internaționale sportive și a fost fondată în 1912, în urma ediției Jocurilor Olimpic de la Stockholm, sub numele de Federația Internațională a Atleților Amatori, nume sub care a activat aproape un secol, adică până în 2001.