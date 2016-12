Ce spune Lynn Howells de victoria României de la Cupa Mondială

Marți seară, naționala de rugby a României a reușit să obțină victoria în fața Canadei, la Cupa Mondială, după ce a fost condusă cu 0-15. Deși au avut un început slab, „stejarii” au întors meciul la 180 de grade în ultimele 30 de minute. Cu două eseuri marcate de căpitanul Mihai Macovei, ambele transformate de Florin Vlaicu, și cu încă o lovitură de pedeapsă reușită tot de Vlaicu, România a închis meciul dramatic cu scorul de 17-15.După această partidă, selecționerul României, galezul Lynn Howells, a declarat: „Mă bucur că am reușit această victorie și mai ales că am reușit să revenim atât de bine în joc. Ceea ce a fost dezamăgitor a fost că am jucat atât de slab în prima repriză. Știam ce avem de făcut în fața Canadei, aveam un plan de joc, pe care trebuia să îl respectăm. Știam că vom avea șansa să ne facem jocul în ultimele 20 de minute, nu am renunțat nicio clipă la ideea că nu vom putea învinge. Așteptam doar o oportunitate ca ei să ne lase să ne facem jocul și când aceasta a venit, era clar că vom reuși să marcăm. Este o victorie importantă, pentru că ne ajută să mergem la meciul cu Italia cu un moral bun. Avem doar patru zile până la meci, pe care trebuie să îl pregătim cât mai bine. Am mai spus că pentru noi partida cu Italia va fi ca o finală, pentru că miza este prezența directă la următoarea Cupă Mondială, iar în rugby totul este posibil. E un meci împotriva unei echipe din primul eșalon valoric și îi acordăm atenția cuvenită”.Duminică, România va întâlni Italia, în ultimul meci al grupei D din cadrul Cupei Mondiale din Anglia.