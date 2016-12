Ce spune Elisabeta Lipă despre rezultatele canotorilor români în 2015

Elisabetă Lipă, care a fost în funcția de președinte al Federației Române de Canotaj până în luna noiembrie, când a fost numită ministru al Tineretului și Sportului, apreciază faptul că la nivel de juniori și tineret, canotajul românesc a avut rezultate notabile. Lipă însă nu poate explica ratarea calificării la Jocurile Olimpice de la Rio a echipajului feminin de opt rame plus cârmaci.„La nivel de juniori avem viitor, la nivel de tineret avem viitor, la nivel de seniori însă echipajul de 8+1 nu s-a calificat la Jocurile Olimpice. Deci, aceste rezultate ale juniorilor pălesc în fața contraperformanței echipajului de 8+1. Este drept, am calificat două echipaje de băieți la Rio. E remarcabil, pentru că nu am mai reușit să avem două echipaje de băieți de trei ediții ale Jocurilor Olimpice. Apoi, rezultatele de la Campionatele Europene au fost bune, cu două medalii, dar bătaia mare este la Mondiale, de unde ne-am întors fără nicio medalie și fără nicio calificare. (…) Pentru federație, minusul cel mai mare în 2015 este reprezentat de necalificarea echipajului feminin de 8+1. Anul viitor avem turneu de calificare în luna mai, unde primele două locuri merg în finala de la Rio, dar eu nu îmi pun problema necalificării echipajului de 8+1 la Jocurile Olimpice”, a declarat Elisabeta Lipă, citată de Agerpres.