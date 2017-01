Ce spune Cristian Brănescu despre stagiul din Franţa

Ce spune Cristian Brănescu despre stagiul din Franța

Ştire online publicată Vineri, 10 Februarie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Antrenorul echipei de rugby RCJ Farul Constanța, Cristian Brănescu, și-a încheiat stagiul de perfecționare efectuat la Bordeaux, în Franța. Chiar dacă a urmărit antrenamentele unei formații nou-promovate în Top14, tehnicianul „marinarilor” a rămas uimit de ceea ce a văzut acolo. „Am luat parte la un stagiu complet de pregătire, pe durata unei săptămâni întregi, la echipa franceză Union Begles Bordeaux. Este vorba de o formație nou-promovată în Top14, altfel spus eșalonul de elită al Franței. Am rămas impresionat de condițiile existente la această grupare. Am luat parte atât la ședințele de pregătire tehnico-tactice, cât și la ședințele de vizionare și refacere ale echipei. Am urmărit și programul de pregătire al grupelor de juniori, și al grupei de tinere speranțe sau U23 cum îi spun ei. Am văzut și pole-ul clubului, care are în componență o academie ca orice grupare profesionistă și bine pusă la punct din Vest. Această academie este organizată pe baza unui program ce cuprinde masă, școală și cazare pentru sportivii de acolo. De asemenea, am luat parte la două meciuri, cu Clermont Ferrant și Lyon”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Cristian Brănescu. Tehnicianul a vorbit și despre planurile pe care le are RCJ Farul pentru perioada următoare. „Pentru moment, nu avem jucători noi la echipă. După plecarea lui Carpo la Timișoara, vom continua să ne bazăm pe jucătorii tineri. Din data de 20 februarie, ne dorim să efectuăm un stagiu de pregătire la Covasna. Am fi vrut să plecăm mai repede în cantonament, însă, din cauza condițiilor atmosferice și a stării drumurilor, am ales să amânăm plecarea”, a explicat Brănescu. (C.P.)