Ce spun Fabian Mucsi şi Marian Fuchs despre venirea la FC Farul

Ce spun Fabian Mucsi și Marian Fuchs despre venirea la FC Farul

Cei doi mijlocași nou-veniți la FC Farul, Fabian Mucsi și Marian Fuchs, au făcut primele declarații oficiale, ieri, într-o conferință de presă.Mucsi a declarat că, în opinia sa, echipa de la malul mării va încheia sezonul la mijlocului clasamentului.„Echipa trebuie salvată de la retrogradare. Până acum, jocurile au demonstrat că facem o treabă bună. Echipa merită să fie mai sus, nu-și merită locul în clasament. La finalul campionatului, cred că Farul va fi la mijlocul clasamentului. Cine a urmărit jocurile știe exact despre ce este vorba și nu cred că se pune problema retrogradării”, a spus Mucsi.Tânărul mijlocaș se simte bine la formația constănțeană, aspect pe care l-a exprimat și în cadrul conferinței de ieri, când a explicat că el și cu colegul său de la Poli Timișoara, Marian Fuchs, au fost primiți cum se cuvine la Constanța.„Farul este o echipă frumoasă. Vestiarul ne-a primit frumos, nu am avut probleme de adaptare, am fost ajutați de cei cu experiență. Am știut unde venim, la ce muncă ne înhămăm”, ne-a mai spus Fabian Mucsi.„Constanța este un brand în România și mi-a făcut plăcere să lucrez cu domnul Artimon. Avem o echipă tânără, care vrea să facă performanță”, a declarat și Fuchs.Despre meciul cu Botoșani, de sâmbătă, cei doi jucători spun că Farul are șanse de victorie. În plus, și-au propus ca, până la sfârșitul sezonului, să aducă suporterii pierduți alături de echipă.„Vom face tot posibilul să le punem probleme celor de la Botoșani în așa fel încât să ne fie bine nouă. Mergem la victorie. Sperăm până la sfârșitul campionatului să readucem suporterii Farului alături de echipă”, a declarat Marian Fuchs.