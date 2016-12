Ce se ascunde în spatele falimentului CS Tomis?

2

La UMC, de ce?

Ce treaba au cei de la UMC cu hanbalul feminin? Lor le trebuie arme, pusti, pistoale si autoaparare, contra piratilor. Inteleg sa preia UMC o flota de yacht-uri, de canoe si barci de 10+1, dar ce au in comun cu handbalul? Joaca studentii lor asa ceva? Sau iar are rectorul Panait o afacere cu cineva si nu mai stie de unde sa faca rost de bani, are obligatii la CJC? Ca altfel nu se explica de ce acolo si nu la facultatea de sport de la Ovidiu.