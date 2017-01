Ce planuri are Florian Constantin pentru RCJ Farul

1

e bine si nu prea

Atat timp cat Farul are ca obiectiv castigarea campionatului, aceasta idee este si buna si rea - buna, fiindca avand multi constanteni s-ar putea crea o legatura puternica intre jucatori care ar ajuta la realizarea obiectivului; rea, fiindca celelalte echipe (in special Timisoara si Baia Mare, chiar si CSM Buc in ultima perioada) aduc jucatori starini, din emisfera sudica, care au calitati fizice si tehnice cu care europenii (si deci si jucatorii romani, constanteni), deocamdata, nu se pot masura. Deci, ca sa castigi campionatul eu cred ca trebuie sa fii foarte abil sa imbini calitatile unora cu ale celorlalti - cati sa fie majoritari in echipa este mai putin important, principalul este ca sa actioneze toti uniti pentru acelasi obiectiv.