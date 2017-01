Aseară, la Constanța, FC Farul - Poli Știința Timișoara 1-1 (0-0)

Ce noroc pe capul lui Uhrin!

FC Farul a fost foarte aproape de a o îngenunchea, aseară, la Constanța, pe Poli Știința Timișoara, echipă care trage la cupele europene. Luptând din răsputeri să iasă din zona nisipurilor mișcătoare, „rechinii“ au condus cu 1-0 până în minutul 89, când o greșeală mare a lui Todoran, altfel jucător cu o evoluție foarte bună până atunci, le-a adus timișorenilor un egal nesperat. La redebutul lui Ion Marin pe banca tehnică și având cuțitul la os, Farul a tras din greu cu Timișoara, conștientă că un nou pas greșit pe teren propriu ar împotmoli-o și mai mult în subsolul Ligii 1. În prima repriză însă, deși au muncit, „rechinii” nu prea i-au dat emoții lui M. Popa: șuturi departe de poartă, combinații nereușite, un Gerlem neinspirat. Cu golgeterul Gigel Bucur bine ținut în lesă de Pătrașcu, Poli nu a rupt gura târgului, dar a avut o ocazie (McKain - min. 31), la care a intervenit bine Curcă. „Rechinii“ au venit însă și mai răi de la vestiare și, după pauză, au început să-i toace mărunt pe timișoreni. Au fost clar peste ei. Presiune, periculozitate, raiduri ofensive. Lui Voiculeț și lui Todoran au început să le intre angajările în adâncime, Gerlem și-a revenit, au început să-i iasă giumbușlucurile și șuturile, Guriță i-a luat la fugă pe fundași, iar Nanu s-a plantat bine în gura porții și a deschis scorul, în minutul 57, la centrarea lui Maxim. 1-0 după o oră și era cum nu se poate mai bine pentru Farul, care a și reușit apoi să securizeze scorul în fața unei echipe căreia nu i-a dat nicio palmă de pământ. Până în minutul 89 însă, când pasa nefericită a lui Todoran i-a oferit golul pe tavă lui Artiom Karamian și le-a adus oaspeților un egal pe care nu l-au meritat sub nicio formă. FC Farul (antrenor, Ion Marin): Curcă 7 - Băcilă 6, Barbu 6, Șchiopu (cpt.) 6,5, Maxim 7 - Voiculeț 6,5 (min. 90+3, Chigou), Pătrașcu 7, Todoran 6,5 - Guriță 6, Gerlem 6 (min. 88, D. Florea) - E. Nanu 7 (min. 69, M. Nae 6) Poli Știința (antrenor, Dusan Uhrin jr.): M. Popa 6 - St. Stancu 5,5, McKain 6, Cânu 6, Latovlevici 6 (min. 81, Arman Karamian) - Abiodun 6,5, Srhoj 5 (min. 35, Torje 5), Alexa (cpt.) 6, Artiom Karamian 7 - Mansour 5,5 (min. 53, Rusic 6), G. Bucur 5,5 Au avut jocul în mână „Am dat două pase de gol. Îmi pare rău pentru Todoran, a jucat excelent, a făcut unul dintre cele mai bune meciuri, dar a avut acea greșeală, pe care adversarul a folosit-o. S-a terminat egal, dar mergem mai departe. A fost un joc foarte bun al nostru, cu angajament, combativitate, organizare tehnico-tactică bună. Până la urmă, am jucat cu Timișoara, care venise să ne bată. Era să plece însă fără niciun punct. Am avut jocul în mână, ca de multe ori până acum“ Gheorghe Bosînceanu, președinte consiliu director FC Farul Nu-l învinuiește pe Todo „Le-am cerut jucătorilor să fim o echipă harnică, să mergem cu efortul până la epuizare, să fim luptători, plini de angajament și bine organizați. La toate aceste probleme, am înregistrat plusuri. Meritam victoria. Din capul locului, accentuez că nu-l învinuiesc în niciun fel pe Dinu Todoran. Greșeala este omenească. A muncit foarte mult alături de colegii săi. Din păcate, pierderea celor două puncte la adevăr ne aruncă și mai jos și ne creează mari probleme“ Ion Marin, antrenor principal FC Farul