Ce lipseşte din jocul Farului? Ne spune Marian Pană!

Ce lipsește din jocul Farului? Ne spune Marian Pană!

Din această deplasare, alb-albaștrii speră să se întoarcă cu încă un rezultat pozitiv, dacă se poate, chiar cu trei puncte. De la antrenamentul de ieri, au lipsit doi jucători: fundașulși mijlocașul. Antrenorul principala declarat, pentru "Cuget Liber", că cei doi se confruntă cu probleme medicale."Husein se află în recuperare, iar Sandu are probleme la o coastă. Restul jucătorilor sunt sănătoși și am putut conta pe ei la antrenament", a explicat Pană, care nu a putut preciza dacă cei doi jucători vor fi refăcuți până la ora de start a meciului de sâmbătă.Despre confruntarea cu Săgeata, tehnicianul a spus că elevii săi vor trebui să muncească foarte mult dacă vor să obțină un rezultat mare: "Va fi o partidă foarte grea. Noi urmărim în primul rând să jucăm bine, știm de ce este în stare adversara noastră. Dacă vom face acest lucru, cred că ne putem apropiat de un rezultat favorabil".Conștient de faptul că FC Farul are un drum lung în față, Marian Pană nu s-a ferit să spună că echipei sale îi lipsește un echilibru al jocului: "Normal ar fi să creștem de la meci la meci, după rezultatele pozitive din ultimul timp. Am adunat șapte puncte în trei meciuri, iar acest lucru se simte în atitudinea băieților. Îi văd la antrenamente, cum se mișcă, cât sunt de determinați. Totuși, ne lipsește deocamdată un echilibru al jocului. Mi-aș dori să câștigăm mai ușor, eventual să ne impunem la cel puțin două goluri diferență, dar la acest capitol trebuie să mai lucrăm".