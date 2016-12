Ce i-a cerut Reghecampf patronului FC Farul

5

ANTRENOR FARUL

NU .STIU DE SE CAUTA UN ANTRENOR ATUNCI CAND NOI AVEM PE CINEVA CARE ESTE FOARTE SERIOS ,IMPLICAT IN TOT CE FACE PT ACEST CLUB ,O VALOARE,UN FOST JUCATOR SI CARE CRED EU CA AR FACE DIN FARUL ECHIPA CARE ERA ODATA.ACEA PERSOANA CARE SA R IMPUNE PRIN SERIOZITATE,PREGATIRE SI CARE SUNT SIGURA CA AR OBTINE REZULTATELE SCONTATE ESTE ACTUALUL PRESEDINTE EXECUTIV LICA MARCEL.NU MAI CAUTATI IN OGRADA ALTORA ,DACA ACEST OM POATE SA FIE ANTRENOR(EU NU STIU DACA ARE PREGATIREA CORESPUNZATOARE) ,EU SUNT SIGURA CA VA OBTINE REZULTATE.INCERCATI SA REZOLVATI PROBLEMELE CLUBULUI CU OAMENII NOSTRI DIN CONSTANTA CARE SUNT SIGURA CA SUNT IMPLICATI SI SUFLETESTE PT A PROMOVA DIN NOU ECHIPA,SI A FI ACOLO UNDE II ESTE LOCUL.LA FEL SI CU JUCATORII TINERI PE CARE AR TREBUI SA I PROMOVATI.AR TREBUI MANAGEMENTUL SCHIMBAT ,SA LUATI DIN TOATE ECHIPELE CARE ACTIVEAZA IN JUDET TINERI CU TALENT CARE NU VA R COSTA POATE NIMIC DAR SA R OBTINE REZULTATE BUNE.SUNT PUSTI TALENTATI DAR CARE SE PIERD PE DRUM PT CA NU AU SUSTINEREA NECESARA.AR TREBUI SA EXISTE O LEGATURA SOLIDA INTRE CONDUCATORII ECHIPELOR DIN JUDET SI CONDUCEREA CLUBULUI.,ASA PEPINIERA DE JUCATORI AR ASIGURA SCHIMBUL DE MAINE AL ECHIPEI. VA UREZ UN AN BUN CU SANATATE SI REZULTATE LA MULTI ANI!