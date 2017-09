Ce face Primăria Constanţa cu banii? Aproape 4 milioane euro, pentru cluburile sportive

2

Dreamland

Toate bune si frumoase, dar cum noi traim in Never Never Land, asa ceva nu o sa se intample (prea curand ?). Iar treaba cu sponsorii, bursa si alte chestii de-astea, o fi valabila poate peste gardul de la granita Ungariei, fiindca aici, chiar daca ai fi managerul secolului, nu o sa gasesti pe nimeni din asa-zisii mari patroni si oameni de afaceri (de carton ?) care sa-ti investeasca in sport - in primul rand fiindca nu vor sa-si risipeasca banii furati cu atata truda, iar in al doilea rand fiindca la noi cultura sportului este deja pe cale de disparitie - toti asa-zisii patronii prefera un gratar, o manea, un concediu prin nu stiu ce insule exotice, masini de fite, etc (asta bineninteles pana nu ii aduna DNA-ul). Asa incat sportul nostru ramane la mila celor care impart bani publici si atat - si ce folos sa ai stadioane, sali, terenuri moderne, daca nu ai echipe competitive, care sa-ti aduca spectatori dornici de spectacol sportiv ? Noi la Constanta, cand am avut echipe bune ne-am batut joc de ele (vezi echipele de volei feminin si masculin, rugby,etc.), iar altii pe la Bucuresti (tot cu bani publici) fac superechipe! Macar de-am face si noi la Constanta la fel!