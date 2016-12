Ce decizie a luat Doroftei, după ce a anunţat că demisionează de la şefia FRB

Ce decizie a luat Doroftei, după ce a anunțat că demisionează de la șefia FRB

Ştire online publicată Vineri, 14 Noiembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Președintele Federației Române Box, Leonard Doroftei, a declarat că a fost tentat să renunțe la funcție, însă nu putea face acest lucru înaintea de a organiza turneul Centura de Aur, informează site-ul oficial al forului.“Am fost, sunt și voi fi sportivul care vă reprezintă și președintele care luptă pentru sportivi, pe care îi iubește și îi respectă. La jumătatea mandatului meu de președinte al federației am fost tentat să renunț, însă nu puteam face acest lucru înainte de a organiza Centura de Aur, turneu de tradiție al boxului românesc și chiar mondial, pe care l-am reluat anul trecut, după o întrerupere de patru ani. Oricât de mare campion ai fi ai mereu ceva nou de învățat. Eu am învățat în ring și ca președinte al federației că nu poți să ieși din ring fără să fi convins că ai făcut tot ce ține de tine pentru a obține victoria. Această competiție a fost unul dintre punctele principale ale programului meu, atunci când am candidat la funcția de președinte, atât datorită importanței lui pentru boxul românesc, cât și din motive de suflet”, a declarat Doroftei, potrivit frbox.ro.