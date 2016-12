Ce a declarat Ion Crăciun după remiza Neptunului de la Ploieşti

Ce a declarat Ion Crăciun după remiza Neptunului de la Ploiești

Antrenorul echipei CSU Neptun Constanța, Ion Crăciun, a declarat, după meciul din de-plasare, cu CSM Ploiești, încheiat la egalitate, scor 23-23 (12-14), din ultima etapă a turului Ligii Naționale de handbal feminin, că este nemulțumit că fetele sale au ratat de puțin victoria. „Nu sunt mulțumit. Era bine pentru moralul fetelor să obținem victoria. Am greșit foarte mult, puteam să rupem jocul de mai multe ori. M-aș bucura ca ele să învețe din aceste lucruri, dar nu ne mai permitem să facem astfel de erori. Echipa e în creștere, începe să arate ceva pe teren. Din păcate, avem un lot restrâns, dar ne batem până la ultimul joc și apoi să ne apărăm șansele în play-out”, a declarat Ion Crăciun, pentru handbalvolei.ro. La rândul său, antrenorul CSM-ului Ploiești, Dumitru Muși, a spus că echipa sa a rămas datoare: „Un meci de uzură, fără virtuți tehnice. Faptul că am obținut un egal pe final mă mulțumește, dar am rămas cu toții datori, începând de la mine, până la ultima jucătoare de pe bancă, suporterilor ploieșteni”. După această remiză, ambele echipe își păstrează locul în clasamentul Ligii Naționale: CSU Neptun - 10 (7 p), CSM Ploiești - 11 (4 p).