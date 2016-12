Cazul Porumboiu vs Niculae, amânat de Comisia de Disciplină pentru 14 ianuarie

Comisia de Disciplină a LPF a amânat pentru 14 ianuarie cazul în care finanțatorul FC Vaslui, Adrian Porumboiu, patronul AFC Astra Giurgiu, Ioan Niculae, și președintele Astrei, Dinu Gheorghe, sunt judecați pentru jignirile și acuzele pe care și le-au adus reciproc în mass-media, informează Mediafax."Cazul a fost în ședința de marți pe ordinea de zi, dar s-a amânat pentru 14 ianuarie. Din partea clubului Astra a fost solicitată amânare pentru a-și angaja un avocat. Motivul a fost progamul încărcat din ultima perioadă, care nu le-a permis să își pregătească apărarea corespunzător. Domnii Porumboiu și Niculae sunt părți în această cauză și trebuie să se prezinte la termenul din 14 ianuarie fie personal, fie prin reprezentanți", a declarat, miercuri, președintele Comisiei de Disciplină, Valentin Epure. Patronul clubului Astra, Ioan Niculae, și finanțatorul FC Vaslui, Adrian Porumboiu, au avut, la 25 noiembrie, la postul Sport.ro, un dialog telefonic în care s-au jignit și s-au acuzat reciproc, ca urmare a unor suspiciuni de aranjamente lansate, la 23 noiembrie, de Dinu Gheorghe. Niculae a declarat că Porumboiu i-a propus în urmă cu trei sezoane să cedeze meciul formației din Vaslui în schimbul a 600.000 de euro, lucru dezmințit însă de oficialul grupării vasluiene."De mâine dimineață o să pun la dispoziție niște acte prin care o să demonstrez că acest nenorocit minte cu nerușinare. Să vadă lumea cine e acest Porumboiu. Cu tine (n.r. - Porumboiu) nu vreau să mai vorbesc în viața mea. Ești cel mai mare escroc pe care l-am întâlnit în viața mea. El a venit la mine înaintea meciului Astra - Vaslui, cu aproape o săptămână și ceva. A zis o sumă de 600.000", a declarat Niculae.În replică, Adrian Porumboiu a anunțat că îl va acționa în instanță pe oficialul grupării giurgiuvene. "E aberant să vii cu astfel de discuții care vor trebui probate în fața instanței. Fără niciun fel de comentariu voi merge până la capăt cu acest proces. Nu a fost vorba de niciun fel de sumă, am cerut să se joace corect cele două meciuri. Eu nu am cum să mă duc la el să îi spun să îmi dea meciul. A fost o simplă discuție în care i-am spus cum joacă cu Vasluiul să joace și cu Galațiul. A jucat pe dracu cu Galațiul cum a jucat cu noi. E mafiot de profesie. Cum să mă duc la el să îi spun să îmi dea meciul? De ce nu a spus atunci când i-am propus asta cu blatul? E bolnav la cap. E o minciună sfruntată care nu știu de unde pleacă. Cum își permite să vină cu minciunile astea? El va trebui să probeze lucrurile astea, iar dacă se întâmpla treaba asta... Dacă era ceva, nu spunea el până acum în doi ani? El are probleme grave și acum împroșcă cu noroi în stânga și în dreapta. Va trebui să răspundă pentru treaba asta. Probabil că așteptau ca Vasluiul să se ducă cu bani la ei și să se dea la o parte", a explicat Porumboiu. Cazul a ajuns la Comisia de Disciplină ca urmare a unei sesizări a noului secretar general al Ligii Profesioniste de Fotbal, Justin Ștefan, făcută la 26 noiembrie.