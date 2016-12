Cauzele umilinţei suferite de FC Farul la Mangalia

3

Meciul cu CSMS Iasi este capital pentru viitorul clubului Farul!

Meciul cu CSMS Iasi este, poate, unul dintre cele mai importante din istoria Farului! In caz ca nu invinge, Farul are toate sansele sa se desfiinteze! Sa ma explic. Giani Nedelcu face fata cu greu sa mentina echipa in Liga 2. El a tot sperat ca in cazul Farului, fiind vorba de Constanta, un oras puternic, oamenii de aici se vor implica alaturi de el la echipa si vor curge banii. Giani s-a inselat si afacerea in care a sperat s-a dus... Acum pierde bani si va fi foarte bucuros sa scape de Farul. Sansa lui este ca Farul sa piarda cu CSMS Iasi, sa intre in jocul retrogradarii si astfel sa renunte la echipa CU MOTIV. Daca Farul bate, Giani va fi nevoit sa investeasca la iarna in echipa si sa continue in Liga 2, sa se gandeasca iar la promovare si sa spere ca cineva il va ajuta...