Câţi bani a făcut şi ce loc ocupă Simona Halep în Top WTA după US Open

Câți bani a făcut și ce loc ocupă Simona Halep în Top WTA după US Open

După ce a ajuns, săptămâna trecută, până în semifinale la US Open, ultimul turneu de Grand Slam al anului, Simona Halep și-a consolidat locul al doilea în clasamentul mondial al jucătoarelor profesioniste de tenis, ierarhie dată, ieri, publicității.Lidera mondială este, în continuare, americanca Serena Williams, în timp ce pe locul al treilea se află rusoaica Maria Șarapova, care a lipsit din turneul de la New York.Dintre românce, Irina Begu a coborât două poziții și se află pe 30, Monica Niculescu a urcat două trepte, fiind pe 39, Alexandra Dulgheru a coborât un loc, fiind pe 52, iar Andreea Mitu a „alunecat” patru poziții, până pe 79.În clasamentul Road to Singapore, contând pentru Turneul Campioanelor, Simona Halep se menține tot pe poziția a doua, cu un avans consistent (peste 1.300 de puncte) față de Maria Șarapova. Serena Williams este lider detașat, însă toate cele trei jucătoare și-au asigurat calificarea în marea competiție de la Singapore.Milioane de dolariDeloc de neglijat, în clasamentul încasărilor din circuitul WTA pe anul 2015, Serena Williams este prima, cu 10,5 milioane de dolari, italianca Flavia Pennetta a urcat pe locul al doilea, cu peste 4 milioane de dolari, în timp ce Simona Halep rămâne pe trei, cu 3,5 milioane de dolari.