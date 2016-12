Cătălina Ponor se retrage din gimnastică

Gimnasta Cătălina Ponor, multiplă campioană olimpică, europeană și vicecampioană mondială, a oferit presei, ieri, noi detalii în legătură cu retragerea sa din activitate. Constănțeana a declarat că urmează să renunțe oficial la gimnastică până la finalul acestui an.Sportiva alături de care România a obținut bronzul la echipe în cadrul Jocurilor Olimpice de la Londra, Cătălina Ponor (25 ani), va mai participa la două spectacole, în Belgia și Olanda, care vor avea loc în luna decembrie, după care va renunța complet la activitatea competițională.„Chiar mă retrag. Mai am două demonstrații la care voi participa, după care mă voi retrage, chiar dacă știu că îmi va fi tare dor de sala de gimnastică. A venit momentul să fac și altceva în viață. Le las pe fetele care vin din urmă să continue, ceea ce eu și celelalte generații de aur ale gimnasticii românești am făcut la momentul nostru: performanță la cel mai înalt nivel”, a declarat Cătălina Ponor.Chiar dacă se va retrage, Cătălina afirmă că va rămâne în lumea gimnasticii, urmând să ia calea antrenoratului.„Am declarat de multe ori că mi-aș dori să antrenez. Am mai cochetat cu lumea antrenoratului și mi-a plăcut foarte mult. Mai sunt și alte planuri, despre care nu vreau să vorbesc acum. Toate trebuie să vină la timpul lor. Mi-aș dori să întâlnesc fetițe talentate, ambițioase, dornice să facă performanță și care să mă depășească din punct de vedere valoric”, a mai adăugat Ponor.Președintele Federației Române de Gimnastică, Adrian Stoica, a confirmat spusele gimnastei, declarând, ieri, că știe de această decizie.„Nu am primit nicio informare oficială din partea Cătălinei, am auzit și eu doar că dorește să încheie cariera și este relativ probabil că se va opri din performanță. Așteptăm să ne anunțe, dacă va decide în acest fel, iar noi nu putem decât să-i mulțumim pentru revenire și felul în care a luptat. A făcut multe lucruri bune și, să fim sinceri, dacă ne uităm în jur, e jale la capitolul noi sportive. Cătălina, în nume personal, ar urma să-și reactiveze renta viageră”, a declarat Adrian Stoica.Palmares impresionantCătălina Ponor a cucerit în cariera ei cinci medalii olimpice, trei de aur la JO din 2004 (cu echipa, la bârnă și sol), una de argint la JO din 2012 (sol) și una de bronz la aceeași competiție (cu echipa). La CM a adunat tot cinci medalii (trei de argint și două de bronz), iar la CE are 10 medalii, dintre care 7 de aur, plus numeroase medalii la Cupele Mondiale, între 2003 și 2012.