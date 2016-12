Cătălina Ponor s-a retras din gimnastică cu 5 medalii olimpice

Cariera constănțencei Cătălina Ponor a ajuns la un bun sfârșit, marți, odată cu finalizarea participării delegației tricolore de gimnastică la Jocurile Olimpice de la Londra. Gimnasta a ieșit de pe scena sportivă mândră de ceea ce a reușit, însă, aceasta are și câteva nemulțumiri. Jocurile Olimpice de la Londra au reprezentat ultima competiție din cariera multiplei campioane olimpice Cătălina Ponor, carieră care se încheie cu cinci medalii olimpice în palmares, dintre care trei de aur. „Mă retrag fără regrete. Am muncit fiecare secundă pentru echipă, am muncit fiecare secundă pentru mine, am muncit fiecare secundă pentru toată lumea. Am fost deja campioană olimpică și voi părăsi gimnastica cu fruntea sus. Le mulțumesc tuturor pentru susținere și îmi pare rău dacă i-am dezamăgit”, a declarat Cătălina Ponor. Carieră de antrenoare Cu toate că și-a terminat cariera de sportivă, Cătălina nu se poate despărți cu una, cu două de marea sa iubire: gimnastica. Constănțeanca se gândește ca, în viitorul apropiat, să continue drumul gimnasticii, în calitate de antrenor. „Acum, vreau o vacanță, să-mi relaxez mintea. Apoi, voi încerca să fac ceva, cum ar fi să devin antrenoare”, a mai spus Ponor. Dezamăgită de antrenori După obținerea medaliei de argint, marți, în finala probei de sol, Cătălina Ponor a rămas dezamăgită de reacția rece a tehnicienilor Octavian Belu și Mariana Bitang, care nici măcar nu i-au schițat un „bravo” sau „felicitări”. „După sol, mi-aș fi dorit să primesc felicitări din partea antrenorilor, dar asta este. Mulțumesc familiei și prietenilor care au fost alături de mine”, a precizat gimnasta. Logodnă cu un gimnast Zvonurile cum că gimnasta constănțeană ar fi avut o relație cu un oficial de la Asesoft Ploiești au fost spulberate, chiar de aceasta, care neagă informația și precizează că, după finalizarea JO de la Londra, se va logodi cu gimnastul portorican Tommy Ramos.„Este un bărbat la care țin foarte mult. Am o relație serioasă și, da, după Olimpiadă ne vom logodi”, a specificat Cătălina Ponor.