Gimnastele se pregătesc de Turneul Preolimpic

Cătălina Ponor: "Mi-a fost dor de sală, de concursuri!"

Cu aproximativ o săptămână înaintea debutului Turneului Preolimpic de gimnastică de la Rio (16-18 aprilie), echipele României au pornit către Brazilia, în vederea obținerii calificării la Jocurile Olimpice din această vară.După intense pregătiri și verificări, colectivele celor două loturi s-au decis asupra gimnaștilor și gimnastelor ce vor concura pentru cele patru bilete care vor asigură calificarea mult dorită.Din lotul feminin al României, face parte și Cătălina Ponor, legitimată la CS Farul, care se simte din ce în ce mai bine și speră să fie la capacitate maximă la Rio, pentru a-și ajuta echipa.„Mai sunt dureri, dar ușor-ușor încep să meargă lucrurile mai bine și pentru mine. Am reușit să sparg gheața cu două concursuri și am prins mai multă încredere. Cred că nu sunt nici la jumătate din capacitatea la care ar trebui să fiu. Mai este foarte mult de lucrat, pentru că am foarte mari pretenții de la mine, având în vedere rezultatele obținute până acum. La Rio voi face două aparate, bârnă și sol, care mi-au plăcut întotdeauna și voi încerca să aduc un plus echipei. Presiune există, pentru că nu am mai fost într-o astfel de situație până acum. Este un concurs foarte important, trebuie să ne ducem cu încredere și chiar dacă există presiune, sper să nu avem ratări. Ceea ce mă interesează acum este calificarea la Jocurile Olimpice 2016. Mi-a fost dor de sală, de gimnastică, de cantonament, de concursuri. Mie îmi plac concursurile și mă motivează foarte tare să fiu acolo, să simt atmosfera de concurs, să văd cum se bucură oamenii pentru noi când reușim să facem un rezultat și mă bucur că am reușit, după câte am tras cu sănătatea, să resimt acele trăiri”, a declarat tripla medaliată cu aur la Jocurile Olimpice, după ultimul antrenament.Alături de România, vor mai fi prezente și selecționatele Elveției, Franței, Braziliei, Belgiei, Germaniei, Australiei și Coreei de Sud.