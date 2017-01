Cătălina Ponor: "Mi-a fost dor de medalii!"

Gimnasta Cătălina Ponor a revenit, luni seară, în țară după evoluția de la Campionatele Europene de la Berna, unde a cucerit două medalii de bronz, la bârnă și sol. Constănțeanca apreciază nivelul crescut al întrecerii continentale și rămâne optimistă în vede-rea prezenței la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro.„Mi-a fost dor de medalii, dar cred că se putea mult mai bine. Din păcate, greșelile au fost făcute. Pentru mine, sunt o confirmare aceste medalii, pentru liniștea mea, că nu am muncit degeaba. Oricum, mai am mult de crescut. Normal că pot obține mai mult la Rio, aur sau argint, puteam obține mai mult și la Europene. Concursul a crescut foarte mult, cel puțin finala de la sol am simțit-o ca pe o finală olimpică. A fost o finală grea. Eu nu consider că duc o luptă cu Larisa Iordache pentru prezența la Rio. Sunt antrenamente, concursuri, în care fiecare își va arăta valoarea și care va fi mai bună va merge la Rio. Nu este nicio supărare dacă voi fi eu sau dacă va fi ea”, a conchis sportiva legitimată la CS Farul Constanța.