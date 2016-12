CĂTĂLIN ANGHEL A DEMISIONAT de la FC VIITORUL. Vezi aici ce a declarat EXCLUSIV pentru CUGET LIBER

Antrenorul principal al echipei constănțene de fotbal FC Viitorul, Cătălin Anghel, a demisionat, săptămâna aceasta, după trei ani de activitate pe banca tehnică a formației patronate de Gheorghe Hagi.„Am avut motivele mele personale care m-au determinat să fac acest pas. A fost o parte foarte importantă din viața și din cariera mea. Am avut norocul să lucrez cu un om care, din punct de vedere profesional, mi-a dat enorm, și anume Gică Hagi. Am avut foarte multe bucurii. Am reușit împreună să promovăm din Liga a III-a în Liga a II-a și, mai departe, în Liga I, unde am reușit să ne menținem. Tot în acest timp, proiectul a început să dea roade, din punctul meu de vedere. S-au vândut și patru sau cinci jucători, ceea ce este și esența proiectului, să formeze jucători și să poată să îi transfere la echipe bune, de top, din țară sau din străinătate. Cred că am realizat foarte multe lucruri bune. Nu a fost ușor, însă am avut norocul să am un staff și o echipă foarte bună lângă mine. Am avut noroc să lucrez cu jucători tineri, foarte talentați, și am avut continuitatea de care nu au parte foarte mulți antrenori”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, tehnicianul Cătălin Anghel.Mai multe detalii în ediția de mâine ziarului nostru.