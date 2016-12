Cătălin Anghel a demisionat de la FC Viitorul

Antrenorul echipei FC Viitorul, Cătălin Anghel, a demisionat, săptămâna trecută, după trei ani de activitate pe banca tehnică a formației patronate de Gheorghe Hagi.„Am avut motivele mele personale care m-au determinat să fac acest pas. A fost o parte foarte importantă din viața și din cariera mea. Am avut foarte multe bucurii, am reușit împreună să promovăm din Liga a III-a în Liga a II-a și apoi în Liga I, unde am reușit să ne menținem. Tot în acest timp, proiectul a început să dea roade. S-au vândut și patru sau cinci jucători, ceea ce este și esența proiectului, să formeze jucători și să poată să îi transfere la echipe bune, de top, din țară sau din străinătate. Cred că am realizat foarte multe lucruri bune. Nu a fost ușor, însă am avut norocul să am un staff și o echipă foarte bună lângă mine”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Cătălin Anghel.Decizia a fost luată săptămâna trecută, în urma unei discuții cu Gheorghe Hagi.„Patronul a încercat să mă convingă să rămân, însă eu aveam o decizie luată. Nu știu cine mă va înlocui pe banca tehnică. Sunt convins că se va găsi persoana potrivită. Îmi este greu că m-am despărțit de un colectiv foarte bun, dar nu pot decât să le urez baftă și să le țin pumnii în continuare”, ne-a mai spus Anghel.FC Viitorul nu a obținut nicio victorie în cele șase etape disputate până acum în Liga I.Alte oferteDeși a demisionat recent, Cătălin Anghel nu dorește să piardă mult timp „pe bară”. Tehnicianul în vârstă de 38 de ani caută noi variante pentru a-și continua activitatea.„Mă gândesc să antrenez în continuare, sunt pregătit pentru orice nouă provocare. Am avut niște discuții, dar încă nu m-am întâlnit să vorbesc cu reprezentanții echipelor respective, dar voi vedea săptămâna viitoare (n.r. - săptămâna aceasta)”, a precizat Anghel.