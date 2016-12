Câtă forţă mai au „marinarii“?

CSM Știința Baia Mare - RCJ Farul Constanța, în SuperLiga de rugby

Câtă forță mai au „marinarii“?

Week-end pe gustul iubitorilor sportului cu balonul oval, care au parte de meciuri de campionat cât se poate de interesante. Pentru constănțeni, centrul de interes se mută către Baia Mare, unde Farul se ia la trântă cu Știința, campioana națională en-titre. Derby-ul etapei a șasea a SuperLigii la rugby se dispută în inima Maramureșului și aduce față în față două echipe care au ca obiectiv câștigarea titlului național: CSM Știința și RCJ Farul Constanța. Coborâți pe ultima treaptă a podiumului, după „trăsnaia” din runda precedentă, când au fost învinși, acasă, de Steaua, „marinarii” antrenați de Cristian Brănescu trebuie să demonstreze că au forța de a se bate de la egal la egal cu formația campioană și că sunt capabili să alcătuiască mai mult decât o „echipă de locul trei”. Jocul CSM Știința Baia Mare - RCJ Farul este programat duminică, 1 mai, de la ora 12, fiind transmis în direct de GSP TV. Arbitrează Vlad Iordăchescu; judecători de mar-gine - Nicolae Copil și Bogdan Cantor. Celelalte partide ale rundei se vor disputa sâmbătă: Universitatea Cluj - Steaua București (ora 13.00, în direct la GSP TV), RCM Timișoara - CS U „Aurel Vlaicu” Arad, CSM București - Dinamo București. Clasamentul la zi: 1. Baia Mare (24 p), 2. Steaua (22 p), 3. RCJ Farul (20 p), 4. Timișoara (12 p), 5. CSM București (10 p), 6. Dinamo (8 p), 7. Cluj (1 p), 8. Arad (0 p). Rugby Force One pentru „stejari“ Federația Română de Rugby a prezentat, vineri, noul autocar al echipelor naționale, denumit Rugby Force One. Autocarul marca Mercedes Benz are capacitate de 42 de locuri, a fost refăcut integral interior - exterior și beneficiază de cele mai moderne echipamente. „Sunt foarte bucuros că am reușit să avem propriul autocar. Mulțumim Fundației Olimpice, care a dorit să sprijine rugby-ul românesc. După refacerea integrală, autocarul beneficiază de cea mai nouă aparatură. El va fi folosit pentru deplasările loturilor naționale, atât pe teritoriul României, cât și în străinătate”, a declarat președintele FRR, Alin Petrache.