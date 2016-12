Cât de jos a ajuns naţionala „stejarilor“: nicio victorie, niciun punct!

Cupa Mondială la rugby 2011

Cât de jos a ajuns naționala „stejarilor“: nicio victorie, niciun punct!

După eșecurile în fața Scoției, Argentinei și Angliei, echipa națională de rugby a României a suferit, ieri, cea de-a patra înfrângere de la Cupa Mondială din Noua Zeelandă: 9-25 (6-12) cu Georgia, în ultima partidă din grupă. Punctele „stejarilor” au fost marcate de Dumbravă, care a transformat trei lovituri de penalitate. România: Lazăr, Tincu (cpt.), P. Ion, Ursache, C. Petre, Macovei, Tonița, Carpo, Surugiu, Dumbravă, Lemnaru, Dimofte, C. Gal, Ciuntu, Dumitraș. Rezerve: Zebega, Florea, Popârlan, Ianuș, Calafeteanu, Gheară, Vlaicu. Astfel, România termină competiția pe ultimul loc în grupă, fără niciun punct. Este pentru a doua oară în istoria rugby-ului românesc, după CM 1995, când naționala încheie turneul final fără victorie. Mai mult, reprezentativa „frunzei de stejar” a stabilit și recordul nedorit al ineficienței: a marcat doar trei eseuri! Până și Namibia, cealaltă formație cu punctaj zero, a bifat patru încercări.