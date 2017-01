Câştigaţi şi mai spălaţi, astfel, din păcate!

CS Cleopatra - RC Pantelimon, în DN de rugby juniori U19

Câștigați și mai spălați, astfel, din păcate!

Afectată, în toate planurile, de înfrângerea uluitoare de la Bârlad, din „intermediara” de miercuri, echipa CS Cleopatra Mamaia are de susținut un meci cu grad maxim de dificultate. Sâmbătă, de la ora 13.00, pe stadionul „Constructorul-Cleopatra” din Complexul Sportiv „Badea Cârțan”, în cadrul etapei a 20-a a Diviziei Naționale de rugby juniori sub 19 ani, formația constănțeană se ia la întrecere cu RC Pantelimon, liderul de săptămâna aceasta al ierarhiei. Jucătorii antrenați de Marian Udroiu își doresc să facă uitat eșecul de la Bârlad, o victorie în week-end putând să le mai spele din păcate. Celelalte partide ale rundei: Metrorex București - LPS Focșani, Olimpia București - CSS Bârlad, CSS 2 Baia Mare - LPS Suceava. CSS 3 Steaua stă. CSS Unirea Iași va câștiga la „masa verde”, scor 5-0, meciul de acasă cu CS Gens Cluj, formația ardeleană retrăgându-se din campionat. Clasamentul la zi: 1. RC Pantelimon (66 puncte), 2. CSS 2 Baia Mare (66 p), 3. CS Cleopatra (60 p), 4. LPS Focșani (49 p), 5. CSS 3 Steaua (42 p), 6. LPS Suceava (40 p). v v v În etapa a șaptea a Diviziei A la rugby, Seria Est, ambele formații dobrogene participante la competiție evoluează în deplasare. Sâmbătă, CS Năvodari speră să câștige pe terenul echipei Colegiului Tehnic „Traian Vuia” Galați, în timp ce, la Buzău, Callatis încearcă să iasă cât mai puțin șifonată din duelul cu Stejarul, liderul ierarhiei. v v v Tot sâmbătă, iubitorii sportului cu balonul oval au posibilitatea de a urmări, la TV, două partide interesante: Bath - Leeds (în ultima etapă a Guinness Premiership; ora 17.00, în direct la Sport 1) și Toulouse - Castres (în play-off-ul Top14; ora 17.30, în direct la Boom Sport Two).