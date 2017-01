Caseta tehnică

Ştire online publicată Sâmbătă, 11 August 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Buzău, stadion „Gloria“, duminică, 12 august, ora 18, în transmisiune directă la Telesport Gloria (antrenor, Ilie Stan): M. Barbu - C. Petre, Gheorghiță, C. Vlaicu - Nejneru, Paleacu, C. Doicaru, Ioviță - Guriță (cpt.), Cl. Ionescu, Bunică FC Farul (antrenor, Constantin Gache): Vlas - Farmache, Barbu, Gheară, L. Florea - Voiculeț, Pătrașcu, Ben Teekloh, Gaston - Todoran (cpt.), Șt. Ciobanu Arbitrează Marius Martiș (Focșani); asistenți, Adrian Vidan, Dan Roșu (ambii, din București); rezervă, Mugurel Drăgănescu (Ploiești); observatori, Mircea Cezar Ionescu, Daniel Prodan (ambii, din București)Buzău, stadion „Gloria“, duminică, 12 august, ora 18, în transmisiune directă la Telesport Gloria (antrenor, Ilie Stan): M. Barbu - C. Petre, Gheorghiță, C. Vlaicu - Nejneru, Paleacu, C. Doicaru, Ioviță - Guriță (cpt.), Cl. Ionescu, Bunică FC Farul (antrenor, Constantin Gache): Vlas - Farmache, Barbu, Gheară, L. Florea - Voiculeț, Pătrașcu, Ben Teekloh, Gaston - Todoran (cpt.), Șt. Ciobanu Arbitrează Marius Martiș (Focșani); asistenți, Adrian Vidan, Dan Roșu (ambii, din București); rezervă, Mugurel Drăgănescu (Ploiești); observatori, Mircea Cezar Ionescu, Daniel Prodan (ambii, din București)