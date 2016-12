„Cartea” junioarelor a fost câştigătoare

SN Constanța - Finnforest Comănești 15-1, în Liga I de fotbal feminin

„Cartea” junioarelor a fost câștigătoare

Debut excelent pentru echipa SN Constanța în ediția 2008 / 2009 a Ligii I la fotbal feminin. Formația de pe litoral a spulberat pur și simplu pe Finnforest Comănești, scor 15-1 (7-0), într-o partidă contând pentru etapa întâi, disputată pe terenul de la Poarta Albă. „Fete au întrecut chiar și cele mai optimiste așteptări, iar rezultatul înscris pe tabelă spune totul. Am mizat pe cartea tinereții, am dat credit junioarelor și am câștigat într-o manieră categorică. Mezina Mariana Dumitrache (n.r. - 13 ani) a marcat trei goluri și și-a depus candidatura la un loc în echipa națională de junioare a României. Nici Iulia Ghimpu, atacant de meserie, nu s-a lăsat mai prejos și a înscris de cinci ori. Și antrenorul oaspetelor a rămas surprins de tinerețea și forma bună a jucătoarelor noastre”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, antrenorul SNC-ului, Ion Zlate. Tehnicianul constănțean a început partida cu următorul 11: Denisa Florea, Raluca Maxim, Mihaela Tiba, Flori Răileanu, Andreea Bujoi, Luana Ilie, Georgiana Ali, Alexandra Patulea, Mariana Dumitrache, Iulia Ghimpu, Mădălina Nedelcu. Au mai jucat: Mădălina Dajiu, Marinela Dajiu, Alexandra Andreescu, Andreea Pricop și Lucica Filote.