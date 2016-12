Carte-omagiu dedicată lui Pele. Iată cât va costa volumul de 15 kilograme

Ştire online publicată Joi, 17 Octombrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

O carte-omagiu, de 15 kilograme, dedicată fostului fotbalist Pele și intitulată 1283, după numărul de goluri marcate în carieră de starul brazilian, a fost lansată la Sao Paulo.Cartea, care va costa 3.600 de reali (1.225 de euro), cuprinde 500 de fotografii și 1.283 de texte, are un tiraj de 1283 de exemplare și a fost prezentată chiar de Pele, în lacrimi. "Aceasta mă face să cred că am lăsat o moștenire Braziliei", a spus Edson Arantes do Nascimento, "Pele", acum în vârstă de 72 de ani, scrie Mediafax.