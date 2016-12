Care sunt problemele din jocul Farului

1

"Educatia este un al doilea soare pentru cei care o au". - Heraclit- Pt. CUGET LIBER

"Comentariu marcat ca fiind necorespunzator" - ha, ha, ha... Furat de oboseala zilei, de agitatia inconjuratoare, de ganduri, fara sa-mi dau seama, am dat click unde nu trebuia. Am ramas oripilat; mi-am amintit deodata cuvintele lui Plaut: "Homo est hominis lupus". Atitudinea confratilor nostri este incomensurabila, vis-a-vis de vocabularul folosit. Daca tot considerati necorespunzator comentariul, draga conducere, de ce nu-l interziceti? Va reamintesc ca va aflati la conducerea unui prestigios ziar din Dobrogea. Unde este Dobrogea Juna de altadata? Unde este Cugetul lui Lapusan? Va spun eu: este plin de pasaje de pe sex.ro, etc. Incurajati atitudinea imorala, indecenta a semenilor... Nu stiu ce si cine scrie articole, dar, stiu, ca si utilizator al site-ul dvs., ca am un drept: vreau sa fiu informat, destins, cultivat. Sper ca veti lua pozitie fata de cele intimplate, IN CAZ CONTRAR, cel putin, la rubrica Sport, veti avea doar vizitatori asemenea lor... IN NICIUN CAZ NU POT SA-I NUMESC OAMENI. A propos: de ce i se acorda o atat de mare atentie echipei Farul? Este Barca, Manchester United, Inter, si eu nu stiu? Dragilor, am avut C.M. de Gimnastica, zilele acestea, dar voi ne intoxicati cu Farul, Viitorul, Sageata... Va rog incercati sa ne transmiteti si altceva, se intampla atatea in sportul romanesc si mondial, dar, din nefericire, "de la sublim la ridicol nu e dacat un pas". Succes in tot ceea ce faceti! Astept raspuns!