Care e cea mai populara casă de pariuri?

Ştire online publicată Marţi, 08 August 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Multe clasamente se efectuează privind casele de pariuri, clasamente ce privesc oferta, calitatea cotelor etc., însă oare care este preferata românilor?Sigur, nu este ușor de determinat asta la scară națională, ci pe un anumit segment de public. Astfel, cei mai mulți utilizatori preferă casa Fortuna, conform unui studiu realizat de Intelbet, site care prezintă informații despre casele de pariuri într-un mod cât mai obiectiv, ajutând astfel pariorii să ia o decizie cu privire la înregistrare.Extinderea în mediul online a fost de bun augur pentru FortunaPoate vă întrebați de ce este Fortuna cea mai apreciată casă de pariuri. Aceasta se află doar de câțiva ani în mediul online, înainte frecventându-se însă foarte mult agențiile stradale de către clienți, Fortuna fiind unul dintre cele mai puternice nume de pe piața pariurilor offline. Astfel, mulți dintre clienții avuți în agențiile stradale au luat calea mediului online după ce această casă de pariuri și-a extins “afacerea”.Fără îndoială că la trecerea în mediul online a utilizatorilor a contat foarte mult și posibilitatea plătirii cu bani cash în contul online. Astfel, nu mai ai nevoie de card pentru a juca online, ci un simplu depozit la agenția stradală te face să te bucuri de oferta online avută de Fortuna.Fiindcă tot am vorbit de ofertă, aceasta este una destul de bogată, cu 20 sporturi pe care să pariezi, la care se adăugă sporturile virtuale (E-Sports), pariurile pe Divertisment și pe Politică. De asemenea, oferta individuală este și ea una destul de bogată, un meci dintr-un campionat important de fotbal, spre exemplu, având peste 100 opțiuni de pariere sau ăn jur de 100.Sezonul trecut un punct de atracție, care a îndemnat mulți pariori să își creeze cont la Fortuna, l-a reprezentat organizarea unui concurs săptămânal pe site, unul la care înscrierea era complet gratuită, tot ce trebuia să faci pentru a participa fiind să ai cont la casa online, dar și măcar un depozit la activ.În fiecare săptămână Fortuna alegea 10 meciuri din ligile fotbalistice de top, dar și din Liga I din România. Tot ce trebuia să faci pentru a urca în clasament era să nimerești cât mai multe scoruri corecte și rezultate finale, având ocazia de a le pronostica separat. La finele etapei, primilor 10 din clasament li se creditau conturile. Ar fi un lucru bun ca și în acest sezon Fortuna să prezinte acest concurs sau unul asemănător.Poți lua o decizie privind înregistrarea la Fortuna consultând recenziaMai multe detalii despre casa de pariuri online Fortuna găsești la Intelbet, site care, după cum am specificat la începutul articolului, prezintă lucrurile din punct de vedere obiectiv pentru toate casele de pariuri. Aici vei descoperi recenzia casei online Fortuna, recenzie care oferă informații despre calitatea cotelor, dar și despre oferta sportivă, atât live, cât și pre-live.Totodată, la recenzia casei de pariuri efortuna.ro pe Intelbet vei găsi 3 puncte forte, însă și 3 puncte slabe avute de Fortuna. Aici vei observa și două butoane pe care le poți folosi pentru a-ți face auzită vocea. Astfel, dacă dorești să împărtașești vreo păarere legată de Fortuna, o poți face accesând butonul “Adaugă feedback”, iar dacă întâmpini vreo problemă legată de contul tău online folosește cu încredere butonul “Adaugă o reclamație” și vor fi șanse mari ca plângerea, dacă se dovedește adevarată, să fie rezolvată în favoarea ta. Acest format al recenziei este valabil nu doar la Fortuna, ci la toate casele de pariuri online licențiate.Spuneam la începutul articolului că Fortuna este cea mai apreciată casă de pariuri, asta cel puțin în viziunea utilizatorilor Intelbet. Fiecare utilizator înregistrat a votat casa la care pariază, Fortuna conducând în acest clasament al popularității, unul pe care îl poți vedea în partea stângă a site-ului, în secțiunea “Popularitate”. Intelbet pune la dispoziție și alte clasamente obiective ale caselor de pariuri, care te pot ajuta să iei decizia corectă cu privire la alegerea uneia. Intelbet.ro (site licențiat ONJN, conform Deciziei nr. 1067/23.06.2016) încurajează parierea responsabilă. Promovăm parierea ca pe o activitate pur recreativă și nu ca pe o sursă de venit. Site-ul este strict interzis minorilor.