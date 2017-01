Caravana Turului Dobrogei se pune în mişcare

Caravana Turului Dobrogei se pune în mișcare

Caravana celei de-a noua ediții a Turului Dobrogei la ciclism pornește la drum în această dimineață. Conform informațiilor furnizate de Valeriu Andoniu, reprezentantul federației române de specialitate, unul dintre principalii organizatori, la ora 9.00, echipele participante se vor alinia în fața Sălii Sporturilor și vor porni, jumătate de ceas mai târziu, în etapa prolog, ce are punct terminus Hotelul Caraiman din Mamaia. Se va pedala în pluton compact, pe o distanță de cinci kilometri, pe traseul bd.-ul Tomis, bd.-ul Mamaia, intrare în stațiunea Mamaia - sens giratoriu Hotel Caraiman. La ora 10, cicliștii au programată proba de contratimp individual, între Hotel Caraiman și Aqua Magic. Întrecerile continuă și după-amiază. Sportivii se reîntâlnesc la ora 15, în parcarea de la Sala Sporturilor, de unde vor lua, la ora 15.30, startul festiv al etapei întâi. Startul tehnic se va da la borna km 5+500, intersecție drum județean Cumpăna, nu mai puțin de 80 de kilometri fiind de „înghițit” până la Mangalia și retur. Mâine, este planificată etapa a doua, sâmbătă - a treia, iar duminică - a patra și festivitatea de premiere. Valoarea totală a premiilor este de 10.800 lei, bani oferiți pe categorii, juniori mari, Under 23 și Elite (seniori). „Anul trecut, am câști-gat titlul la juniori, sperăm să avem perfor-manțe similare și de data aceasta”, a declarat președintele CS Ciclism Bilal 2000 Constanța, Victor Bănescu.