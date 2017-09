"Caravana Sănătate prin Sport" ajunge în instituţiile de învăţământ din Constanţa

"Caravana Sănătate prin Sport" ajunge în instituțiile de învățământ din Constanța

Amfiteatrul Facultății de Educație Fizică și Sport (FEFS) din cadrul Universității „Ovidius” a găzduit, ieri, o conferință de presă în cadrul căreia s-a anunțat demararea proiectului „Caravana Sănătate prin Sport“.La eveniment, au fost prezenți prof. univ. dr. Mirela Damian, decan FEFS, prof. Dragoș Ciucan, inspector școlar specialitate educație fizică și sport, prof. univ. dr. Alin Larion, președinte al Federației Române „Sportul pentru Toți”, Maria Mănăstireanu, manager proiect, și Cristian Mănăstireanu, președinte CS Phoenix Constanța.„Suntem extrem de încântați să facem parte din acest proiect. Vrem să demonstrăm că suntem alături de sportul de masă și de cel de performanță. Suntem obișnuiți în preajma campionilor, așa că așteptăm din partea acestui proiect formarea generației viitoare de campioni și să ne bucurăm împreună de reușitele lor”, a declarat prof. univ. dr. Mirela Damian.Scopul proiectului este îndrumarea unui număr cât mai mare de copii și juniori, cu vârste între 6 și 14 ani, către practicarea sportului în general, a baschetului, handbalului și fotbalului în special, pentru îmbunătățirea calității vieții, a sănătății și dezvoltării armonioase fizice și psihice a acestora.Obiectivul principal al proiectului este educarea copiilor și tinerilor din Constanța în plan intelectual, psihologic, moral și fizic, într-un sistem organizat, în corelație cu programele naționale, prin insuflarea spiritului de luptător prin practicarea sportului.Prezentul proiect se adresează sportului de masă, având drept grup țintă beneficiari direcți: copii și juniori din municipiul Constanța, elevi de gimnaziu, clasele I-Vlll; profesori de educație fizică și sport din municipiul Constanța încadrați în învățământul I-Vlll; alte cadre didactice și elevi ai instituțiilor de învățământ din municipiul Constanța care vor fi dotate cu materiale sportive în urma proiectului.Acțiunea se va derula pe două direcții: prima se va numi „Caravana micului sportiv”, ce va presupune demonstrații sportive și materiale didactice realizate de cadre universitare în jocul de mini-baschet, mini-handbal și mini-fotbal, pe terenul de sport special amenajat. Cea de-a doua se va intitula „Campionatul Municipal de mini baschet, mini-fotbal și mini-handbal”, acolo unde vor participa copiii și juniorii cu vârste între 6 și 14 ani, elevi ai instituțiilor de învățământ din acest proiect.„Toate școlile vor fi dotate cu suprafețe speciale de joc și cu echipamente sportive. De asemenea, am lansat și o provocare pentru profesorii de educație fizică și sport - cele mai bune trei școli vor primi, la sfârșitul acțiunii, premii”, a declarat Cristian Mănăstireanu.v v vInstituțiile de învățământ ce vor lua parte la proiect sunt: Școala nr. 30 „Gheorghe Țițeica”, Școala nr. 28 „Dan Barbilian”, Școala nr. 29 „Mihai Viteazu”, Școala nr. 12 „B.P. Hașdeu”, Școala nr. 3 „Ciprian Porumbescu”, Școala nr. 38, Școala nr. 7 „Remus Opreanu”, Școala nr. 43 „Ferdinand”, Școala nr. 24 „Ion Jalea”, Școala nr. 39 „Nicolae Tonitza”, Școala nr. 16, Școala nr. 37, Școala nr. 8, Colegiul Național „Mircea cel Bătrân”, Liceul Teoretic „Ovidius”, Liceul Teoretic „Traian”, Liceul Teoretic „Lucian Blaga”.„Selecția a fost realizată aleatoriu. Am încercat să acoperim o arie cât mai largă a municipiului Constanța. Momentan, sunt 17 instituții de învățământ, dar vom încerca creșterea acestui număr, de la an la an”, a declarat Maria Mănăstireanu.Proiectul este finanțat de Primăria Municipiului Constanța și organizat de CS Phoenix Constanța, împreună cu Inspectoratul Școlar Județean, Facultatea de Educație Fizică și Sport și Federația Română Sportul pentru Toți.