Interviu cu "Big Ghiță" Mureșan:

"Caracterele pe care le creăm astăzi le avem mâine"

Fostul baschetbalist român, jucător al echipei Washington Wizards din NBA, "Big Ghiță" Mureșan, a acordat un interviu pentru "Cuget Liber", în care ne-a vorbit despre diferențele baschetului din SUA și România, copiii săi, tinerii din baschet și ce ar trebui să facem ca să avem un sport înfloritor în țară.- Care este secretul succesului în baschet? - În baschet, cu cât joci mai mult, cu atât crești și avansezi mai mult. Trebuie să continui să joci, pentru că dacă te oprești, pierzi tot ce ai construit până în acel punct. - După turneul de la Constanța, ce părere v-ați făcut de copiii de aici? Au mai avansat față de anul trecut?- Sunt destui copii care au demonstrat că arată bine pe terenul de baschet, că au talent, pun suflet și se vede că muncesc. Cel mai important pentru ei acum este să aibă îndrumători care să fie stricți cu ei la antrenamente. Dacă nu ești strict cu tine, nu poți progresa. - SUA are un sistem sportiv bine structurat, de ce este atât de important sportul acolo? - În America sportul folosește la copii din foarte multe motive. Prin sport educi, socializezi și oferi sănătate copiilor. Cei care fac sport se diferențiază foarte mult de cei care sunt mai sedentari. Sportul creează caractere. Sunt așa de multe lucruri prin care sportul contribuie la binefacerea tinerilor... - Copiii tăi îți vor urma calea în baschet?- Am doi băieți care au început să facă diferite sporturi de când erau mici, nu numai baschet. Este important să facă ceea ce cred ei că este potrivit, nu neapărat ce vreau eu. Degeaba fac ce le spun eu dacă nu o fac din plăcere. - Vorbeați de strictețe, cât de strict sunteți cu ei?- Ceea ce am observat la copiii mei este că, atunci când știau că au antrenamente, fie la baschet, fie la fotbal, cum veneau acasă de la școală, mâncau, își făceau temele și fugeau direct la antrenamente. Când finalizau, veneau acasă și se culcau. Aveau un program strict, pe care îl respectau.- Sunt copiii din SUA mai norocoși când vine vorba de sport?- Categoric, majoritatea copiilor din America fac două, trei sporturi pe an, au mai multe oportunități, sunt create mai multe programe pentru copii. Un exemplu care ar trebui urmat și în România, pentru că dacă ne uităm la acești copii, vedem viitorii liderii ai acestei țări. Caracterele pe care le creăm astăzi le avem mâine.- Ce credeți că nu merge bine în baschetul românesc?- România la nivel de baschet este foarte jos, nu vreau să supăr pe nimeni. Trebuie să învățăm să creăm calitate, să muncim, să învățăm să respectăm pe fiecare cum este și să antrenăm sportivii ca să ajungă acolo unde vrem să ajungă. Avem foarte mult de învățat și la fel de mult de muncă. Baschetul la noi este un fel de profesionism ascuns, sportivii activează până la vârsta de 30 ani la o echipă, fără carte de muncă, iar după ce termină este ca și cum și-au pierdut timpul până atunci, ceea ce nu mi se pare corect.