Căpitanul Farului a dezvăluit secretul „marinarilor“

Învestit căpitan la FC Farul, în absența lui Pașcovici (primul purtător al banderolei în mandatul lui Ioan Sdrobiș), experimentatul fundaș Liviu Ștefan (31 de ani) a declarat, pentru „Cuget Liber”, că la baza prestației bune a defensivei „marinarilor” din ultima perioadă stau pregătirea tactică pe care insistă „Părintele” și faptul că jucătorii au început să se cunoască între ei. „Cred că acesta e secretul. Am început să ne știm calitățile și defectele, iar jocul a început să se lege. Suntem deja de o lună și jumătate împreună, iar antrenamentele cu nea Nelu Sdrobiș își spun cuvântul”, ne-a spus Liviu. Folosit în centrul liniei defensive de trei stoperi, Ștefan consideră că ultimele rezultate ale Farului dovedesc că schimbarea modulului de apărare (de la patru fundași, la trei sau cinci) s-a dovedit o decizie bună. „Sâmbătă, ne trebuie neapărat o victorie, ca să o legăm cu cea din deplasarea de la Brăila. Altfel, n-am făcut nimic. Suntem încrezători și credem că vom câștiga”, a prefațat Liviu disputa cu Dinamo II. Căpitanul „marinarilor” crede că Farul poate ocupa un loc la mijlocul clasamentului. „Farul e un club de tradiție, important, mai ales la nivelul Ligii a II-a, iar, la ora actuală, o clasare la jumătatea ierarhiei cred că e un lucru normal. Eu încă de când am venit la Farul am zis că mă aștept să terminăm în această zonă, iar încet-încet se dovedește că am avut dreptate”, a mai spus Liviu.