Campionatul Mondial de Fotbal din Africa de Sud

Capello, trădat de portar

Selecționerul Angliei a decis să meargă pe mâna lui Rob Green în meciul de debut, contra SUA, iar goalkeeper-ul lui West Ham le-a îngropat insularilor speranțele la o victorie. Favorită certă în partida cu SUA, din grupa C, Anglia a trăit, sâmbătă seară, la Rustenburg, dezamăgirea unui semi-eșec. Egalarea americanilor și scorul final, 1-1 (Gerrard 4 / Dempsey 40), au venit în urma unei greșeli uriașe a portarului Green, care a scăpat ca un începător mingea în poartă, la un șut care în mod normal nu ar fi trebuit să-i pună probleme. Anglia a jucat cu: R. Green - G. Johnson, L. King (46 Carragher), Terry, A. Cole - Lennon, Gerrard (cpt.), Lampard, Milner (31 S. Wright-Phillips) - Heskey (79 Crouch), W. Rooney. După prima etapă, lider surprinzător în grupa Angliei este Slovenia, care, ieri, la Polokwane, a învins Algeria, cu 1-0 (Koren 79). Dacă Anglia a zbârcit-o la debut, Argentina a reușit o victorie, 1-0 (Heinze 6) cu Nigeria, în grupa B, sâmbătă, la Johannesburg, primul succes al selecționerului Diego Armando Maradona la un Mondial pe banca „pumelor”. Meciul a avut faze de poartă de ambele părți, argentinienii lovindu-se de un portar, Enyeama, în zi de grație, pe care vedete precum Messi (6, 18, 37, 81) și Higuain (21, 61) n-au putut să-l bată. Maradona i-a folosit pe: Romero - Gutierrez, Demichelis, W. Samuel, Heinze - Veron (75 Maxi Rodriguez), Mascherano (cpt.), Di Maria (85 Burdisso) - Messi - Tevez, Higuain (79 D. Milito). Tot în grupa B, sâmbătă, la Port Elizabeth, Coreea de Sud - Grecia 2-0 (Lee Jung-Soo 7, Park Ji-Sung 52), elenii fiind o palidă copie a echipei campioană europeană în 2004. La greci, stelistul Kapetanos a intrat pe teren în minutul 61, în locul lui Charisteas, și a avut o ocazie de gol în minutul 72. Ieri, au început și meciurile din grupa D, în prima partidă înregistrându-se, la Pretoria, un nou rezultat surprinzător, Serbia - Ghana 0-1 (Asamoah Gyan 85, din penalty). Din minutul 73, Serbia a jucat cu un on mai puțin pe teren, Lukovic fiind eliminat pentru două galbene. În patru dintre grupe, A. B, C și D, s-a încheiat deja prima etapă, al doilea meci din grupa D, Germania - Australia, disputându-se aseară târziu. Clasamente: grupa A: 1. Africa de Sud - 1p (1-1), 2. Mexic - 1p (1-1), 3. Uruguay - 1p (0-0), 4. Franța - 1p (0-0); gru-pa B: 1. Coreea de Sud - 3p (2-0), 2. Argentina - 3p (1-0), 3. Nigeria - 0p (0-1), 4. Grecia - 0p (0-2); grupa C: 1. Slo-venia - 3p (1-0), 2. SUA - 1p (1-1), 3. Anglia - 1p (1-1), 4. Algeria - 0p (0-1). Programul de astăzi Grupa E: Olanda - Danemarca (Johannesburg, ora 14,30, TVR1) Grupa E: Japonia - Camerun (Bloemfontein, ora 17, TVR1) Grupa F: Italia - Paraguay (Cape Town, ora 21,30, TVR1)