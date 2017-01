Secretul victoriei din meciul cu Slovenia:

Capello le-a dat liber englezilor la bere

Ştire online publicată Vineri, 25 Iunie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Selecționerul Angliei, Fabio Capello, până în prezent acuzat pentru metodele sale stricte, i-a lăsat pe jucători să bea bere cu o seară înainte de meciul cu Slovenia, scor 1-0, din grupa C a Campionatului Mondial. Capello a fost cel care i-a invitat la bere, în hotelul în care sunt cazați în Africa de Sud. Întrebat de ce Naționala Angliei a fost mult mai bună împotriva Sloveniei decât în primele două meciuri din grupă, Capello a răspuns râzând: „Am făcut ceva diferit. Cu o zi înainte de partidă, jucătorii au băut bere. Îi puteți întreba”. După calificarea în optimi, selecționerul italian a declarat vădit mulțumit: „Trebuia să câștigăm și am făcut-o”. „Echipa a jucat foarte bine, cu o stare de spirit pe care o pierdusem în meciurile precedente. Performanța formației mele este foarte bună. Am avut multe ocazii de a marca, însă nu am făcut-o și am suferit. Așa este fotbalul, este posibil să faci egal sau să pierzi din nimic. Slovenia a făcut un meci bun, însă, atunci când cauți un egal, nu joci cum ar trebui. Le-am spus jucătorilor mei: «Voi va trebui să câștigați, dar pentru ceilalți nu va fi sim-plu să facă meci egal»”, a mai spus Capello.