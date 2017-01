Cantonamentul Naţionalei de rugby Under 20, amânat din cauza vremii

Cantonamentul Naționalei de rugby Under 20, amânat din cauza vremii

09 Ianuarie 2017

Cantonamentul echipei României de rugby Under 20 a fost amânat, din cauza condițiilor meteo, informează site-ul oficial al federației române de specialitate."Zăpada abundentă și gerul din aceste zile dau peste cap și planurile de pregătire ale loturilor naționale. Echipa României U20 ar fi trebuit să se reunească duminică, 8 ianuarie, la sediul Federației Române de Rugby din București, însă acest prim cantonament s-a amânat. Sportivii urmau să plece la Constanța pentru o pregătire centrali-zată, între 8-14 ianuarie", se arată în postarea FRR.Legat de acest subiect, Florin Matei, secretar general, a declarat:"Am luat această decizie din cauza zăpezii care a căzut în toată țara și a făcut ca multe drumuri să fie închise. Apoi au fost și precizările meteo care anunță temperaturi scăzute în aceste zile. Era foarte greu, practic imposibil pentru mulți dintre jucătorii convocați să ajungă la București, apoi drumul până la Constanța, unde ar fi avut loc cantonamentul, era și el destul de dificil. În plus, terenurile sunt toate impracticabile. Am decis astfel ca acest stagiu să fie amânat, pentru a nu risca să rămânem cu jucătorii blocați prin tren sau pe șosele. Urmează să discutam când îl putem reprograma. Un al doilea stagiu de pregătire era prevăzut între 1 și 15 februarie".România se pregătește pentru Campionatul European U20 care va avea loc în luna martie.