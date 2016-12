Canotaj: România participă la Cupa Mondială de la Belgrad cu 6 bărci şi 23 de sportive

Canotaj: România participă la Cupa Mondială de la Belgrad cu 6 bărci și 23 de sportive

Ştire online publicată Vineri, 04 Mai 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Andrunache va face parte din barca de dublu rame, alături de Ioana Rotaru, în timp ce Viorica Susanu se va afla în barca de la 8+1.La competiție s-au înscris 662 de canotori, din 43 de țări, car vor concura la 21 de probe, olimpice, internaționale și paralimpice.dublu rame feminin (W2-): Georgeta Andrunache, Ioana Rotaru; Cristina Grigoraș, Irina Dorneanu;dublu rame masculin (M2-): Ionel Strungaru, Ciprian Duduță;patru rame masculin (M4-): Marius Vasile Cozmiuc, Alexandru Palamariu, Cristi-Ilie Pîrghie, Florin Curuea;patru vâsle feminin(W2x): Ionelia Zaharia, Ioana Crăciun, Maria Diana Bursuc, Nicoleta Albu;opt plus unu feminin (W8+): Roxana Cogianu, Andreea Boghian, Adelina Cojocariu, Aurica Bărăscu, Rodica Șerban, Viorica Susanu, Camelia Lupașcu, Eniko Mironcic, Teodora Gîdoiu.România are calificate trei echipaje la Jocurile Olimpice de la Atena, echipajul feminin de 8+1 și cel feminin de 2 rame fără cârmaci (componența se definitivează ulterior). Șanse de calificare mai are echipajul feminin de 4 vâsle.Regata preolimpică va avea loc la Lucerna, în perioada 20-23 mai.