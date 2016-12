Când vor începe lucrările la LPS. "Mi-e teamă. Nu vreau să păţim ce s-a întâmplat la CSS"

Când vor începe lucrările la LPS. "Mi-e teamă. Nu vreau să pățim ce s-a întâmplat la CSS"

În această toamnă, Liceul cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru“ urma să demareze procedurile de modernizareale căminului, în cadrul unui program de reabilitare coordonat de Primăria Constanța și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. Proiectul există și demersurile sunt pornite, dar lucrările riscă să nu înceapă în acest an.Lucrările de modernizare sunt ca o „mană cerească” pentru liceu. De ani de zile se aștepta ca cineva să-și întoarcă privirea și către unitatea de învățământ în sălile cărora au crescut mari sportivi români.În urma acestor lucrări urmează să crească gradul de confort în internat, să ușureze munca la bucătărie, dar cel mai importat, să scadă din cheltuielile liceului pentru utilități.Din cele spuse de directorul Andrei Szemerjai, este în plan să fie instalată o centrală termică pe gaz, să fie amenajate panouri solare pe acoperiș, totul pentru a reduce din plata utilităților. De asemenea, camerele vor fi amenajate pentru a putea găzdui patru elevi (în condițiile actuale stau și câte cinci sau șase), iar capacitatea cantinei va crește.„Căminul se află în această condiție de aproape 20 de ani. Am mai cârpit noi cum am putut pentru a le putea asigura elevilor un minim de confort, dar nu se mai poate. Din punct de vedere al condițiilor, am rămas în urma liceelor sportive din țară, ciudat este că nu și la performanța sportivă. Mulți se miră cum facem noi performanță”, a menționat Szemerjai.Intențiile și proiecte par ambițioase și promițătoare, dar actele și demersurile de ordin administrativ încetinesc lucrurile.Startul lucrărilor trebuia să fie dat în această toamnă, după cum se aștepta și directorul instituției, însă primarul Decebal Făgădău a estimat faptul că este probabil ca investiția să nu înceapă în acest an, ci abia în 2016.„Valoarea totală a reabilitării internatului, cantinei, corpul de legătură și dotări va fi puțin peste 10 milioane de lei. Urmează ca în perioada următoare să pornim licitațiile pentru proiectant și firma de construcții. Estimăm ca lucrările să înceapă anul viitor, dar dacă ne ajută Dumnezeu și nu sunt piedici în demersuri, pot începe și mai devreme”, a declarat Decebal Făgădău, pentru „Cuget Liber”.Perioada desfășurării lucrărilor este de maxim 12 luni de la data începerii. Se va lucra pe tronsoane, astfel încât elevii cazați să nu fie afectați.Andrei Szemerjai are inima îndoită cu privire la acest proiect și îi este teamă ca nu cumva să rămână cu șantierul în curte. În Constanța a fost creat un astfel de precedent - sala de sport a Clubului Școlar Sportiv nr. 1, care nu este finalizată nici după șase ani.„Eu le-am spus teama mea. Nu vreau să pățim ce s-a întâmplat la CSS. Mai bine nu ne mai apucăm dacă nu avem certitudinea că se duce la bun sfârșit. De internatul acesta depinde activitatea multor secții. Haltere, canotaj, rugby sunt doar câteva dintre secțiile a căror copii sunt găzduiți în cămin, iar acești copii provin din mediul rural, astfel că dacă se pornesc lucrările și, Doamne ferește, se sistează, aceste discipline vor avea de suferit”, a mai adăugat directorul de la LPS.Primarul interimar al Constanței este însă optimist cu privire la acest proiect și a menționat faptul că va susține activitatea liceului, deoarece este un laborator de campioni, care merită să fie ajutat în creșterea următorilor sportivi.„LPS este o fabrică de campioni și va primi ce va merita. Nimeni nu are de unde să știe ce va fi, însă nu cred că va face nimeni ceva contra. În momentul de față nu mai pot fi făcute jocuri. Se va urmări finalizarea proiectelor începute, nu sistarea lor și pornirea altora”, a menționat Făgădău.