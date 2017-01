„Când te mulţumeşti cu puţin, puţin primeşti!“

Profesorul Traian Bucovală explică de ce a pierdut Tomisul meciul de la Zalău:

„Când te mulțumești cu puțin, puțin primești!“

Deși începuse promițător noua ediție de campionat, CS Tomis a redus treptat turația motoarelor. Handbalistele constănțene au pierdut fără drept de apel meciul de la Zalău, demonstrând că mai au mult de luptat până la revenirea în cupele europene. Înfrângerea de la Zalău, 22-27 în fața formației an-trenate de Gheorghe Tadici, în etapa a treia a Ligii Naționale de handbal fe-minin, a provocat multă su-părare în rândul con-ducătorilor clubului Tomis. „A fost un meci total ne-reușit, în care tenta echipei noastre a fost una ase-mănătoare unei debutante. Jucătoarele s-au mulțumit cu puțin și puțin au realizat. În sport, ca și în viață, prima condiție pentru a răzbi este să vrei, să ai atitudine de învingător. Fetele noastre au comis greșeli elementare, în multe acțiuni au luat mingea pe cont propriu, jocul colectiv a suferit. Apărarea a fost retrasă, nepermis de cu-minte, iar atacul, insuficient elaborat. Cu aruncări în pripă, nepregătite, nu poți da goluri. Nu am aliniat o echipă, ci doar individualități. În plus, Zalăul a jucat agresiv, la limita regulamentului, așa cum o făcuse și în turneul amical din vară, când ne-am retras de pe teren. Tadici ne-a citit jocul și înfrângerea n-a mai putut fi evitată”, a de-clarat, pentru „Cuget Liber”, directorul executiv al CS Tomis, prof. Traian Buco-vală. Oficialul constănțean con-sideră că nici pregătirea psihologică a acestui meci nu a fost cea potrivită și că, după disputarea etapei a opta (11 noiembrie), ultima în acest an, se va face analiza. „Comunicarea dintre an-trenorul Goran Kurteș și jucătoare este destul de anevoioasă, când în sârbă, când în engleză. Când ai de schimbat tactica din mers, când trebuie să te faci rapid înțeles, fiecare fracțiune de secundă este extrem de prețioasă. După etapa a opta, vom trage linie și vom vedea cine merită și cine nu să facă parte din lotul Tomisului. Cred că o ima-gine de ansamblu asupra potențialului echipei o vom avea în noiembrie, nu acum”, a explicat profesorul Bucovală. CS Tomis a coborât pe locul zece în clasament În urma eșecului de la Zalău, CS Tomis a coborât pe locul zece în clasament, cu două puncte și golaveraj negativ, 69-78. Lidera ierarhiei este HCM Baia Mare, urmată de Oltchim Râmnicu Vâlcea și Rul-mentul Brașov, toate cu șase puncte, departajate de golaveraj. La Zalău, golurile formației constănțene au fost marcate de Ionela Topa, Loredana Mateescu, Elena Avădanii (câte 4), Florina Zamfir (3), Mihaela Pârâianu, An-dreea Tîlvîc, Diana Druțu (câte 2) și Alexandra Iovănescu (1). În poartă, au fost folosite Mihaela Blaga și Raluca Avram. CS Tomis va susține ur-mătoarea partidă în data de 3 octombrie, pe teren pro-priu, în compania Ra-pidului București. Până atunci, campionatul se întrerupe, pentru a permite naționalei României să participe la Cupa Mondială din Dane-marca.