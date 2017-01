Campionul Arsen Mustafa se pregăteşte să treacă la seniorat

Campionul Arsen Mustafa se pregătește să treacă la seniorat

2014 a fost un an destul de bun pentru boxul românesc. La marile competiții internaționale, de cadeți, juniori, tineret și seniori, pugiliștii români au cucerit 15 medalii - două de aur, cinci de argint și opt de bronz. Printre cei care au contribuit la acest palmares, se numără și constănțeanul Arsen Mustafa, remarcat chiar de președintele FRB, Leonard Doroftei.„Avem o echipă care muncește la federație, ajutând sportivii să facă performanță. Drept dovadă cele 15 medalii cucerite. Este unul dintre cei mai buni ani pe care i-a avut boxul în ultimul timp, suntem în grafic. Paul Arădoiae, campion european de tineret, Arsen Mustafa, vicecampion mondial de tineret, în care ne punem speranțe și într-o medalie olimpică, și Steluța Duță, campioană europeană de senioare la București, sunt remarcații din acest an, alături de Mihai Nistor și Bogdan Juratoni, care luptă la profesionism în cadrul AIBA. Dacă vor ajunge între primii doi la categoria lor, ei vor fi direct calificați la Jocurile Olimpice”, a declarat președintele Federației Române de Box, Leonard Doroftei, citat de Agerpres.Anul acesta, la categoria tineret, Arsen a reușit să devină vicecampion mondial, a câștigat bronzul la Campionatul European și s-a clasat pe locul șase la Olimpiada de Tineret. A câștigat turneul internațional Mănușa Litoralului, organizat la Constanța și multe alte competiții.„A fost un an reușit pentru el. Eu îl pregătesc de zece ani. Din ianuarie, Arsen va trece la seniori, unde responsabilitatea este mai mare, având în vedere că orice clasare pe podiumul internațional îl poate duce la JO de la Rio, din 2016. Același lucru este valabil și pentru pugiliștii seniori ai clubului Farul, Enver Amiș (49 kg) și Florentin Niculescu (64 kg), ambii campioni ai României și titulari ai lotului național de seniori”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, antrenorul lui Arsen, Mihai Constantin.În vederea noului sezon competițional, sportivii secției de box a CS Farul vor pleca într-un stagiu de pregătire, pe data de 5 ianuarie, la Predeal, fiind însoțiți de antrenorii Mihai Constantin, Ilie Dascălu și Marcelică Tudoriu.„Marii campioni știu că trebuie să începi pregătirea din timp, să fii mereu cu un pas înainte adversarului”, a specificat Constantin.