Campionii turneelor de la Idu Mamaia

Vineri, pe zgura de la Tenis Club Idu Mamaia s-au încheiat turneele de tenis: Cupa Mamaia Idu și Circuitul Național FRT, competiții destinate juniorilor de categoriile U10, U12, U14 și U16. Câștigătorii au primit diplome și cupe în cadrulunei ceremonii de premiere emoționante.Cele mai bune rezultate au fost obținute, cu câte două titluri, de constănțenii Andrada-Ioana Surdeanu (LPS-CSS) și Ion Efrim (CS Mamaia Idu), de la categoria de vârstă 16 ani. Pentru titlul la simplu, Andrada-Ioana Surdeanu, principala favorită a probei, a învins-o cu 6-3, 7-6(4) pe a doua favorită, colega ei de club, Cristiana Tudor.Titlul la dublu l-a obținut în echipă cu o altă colegă de club, Jasmine Coteanu, după o finală intens disputată cu perechea Yasmeen Parviz / Luana Stanciu (AS TC București / nr. 2), scor 6-0, 2-6, 15-13.În ultimul act, în fața principalului favorit, Alexandru Grigorescu (CS Carpați Sinaia), Ion Efrim (nr. 2) și-a adjudecat titlul la simplu băieți, scor 6-3, 6-1, după ce îl câștigase și pe cel de dublu, alături de Sergiu Bucur în finala cu Mihnea Bara / Daniel Cozma (AS CS AS Club Politehnica București / AS TC Curtea de Argeș), scor 6-1, 7-5.Campioana la simplu fete U12 se numește Andreea Velcea, legitimată la CS Sport 4 Fun Timișoara.Favorita nr. 2 a învins-o în meciul final, cu 1-6, 6-2, 6-3, pe Gloria-Ioana Mihu (CS Mamaia Idu / nr. 3).La dublu, echipa constănțeană Carmen Manu / Gloria Mihu (LPS-CSS / CS Mamaia Idu, nr. 2), s-a impus cu 2-6, 7-5, 13-11 în finala împotriva perechii Ana-Maria Obreajan / Andreea Velcea (CS Drive Tenis Ploiești / CS Sport 4 Fun Timișoara, nr. 1). Titlul la băieți i-a revenit favoritului nr. 3, Gabriel Liahovici, de la CS TC Baia Mare, învingător în ultimul act, cu 7-6(1), 6-2, în fața lui Theodor Foia (ACS Performer Iași / nr. 5).Nini Dică / Filip Jianu (CS Dyadora Timi-șoara / CS Dinamo București, nr. 1) este echipa campioană la dublu: 6-2, 6-2 în meciul pentru titlu, cu perechea Gabriel Liahovici / Vlad Marcu (CS TC Baia Mare / CSS Petroșani).Campionii Cupei Mamaia IduFinala constănțeană, la U10 simplu masculin, a fost câștigată de Matei Palcău (CS Tomis), care l-a învins pe Robert Beznea (CS Samtronic, nr. 6), scor 6-2, 6-2, la feminin impunându-se Andra Stanciu (CS Mamaia Idu), în ultima fază a competiției cu Arriana Ionescu (LPS-CSS), scor 1-6, 6-3, 7-5.La simplu masculin U14, Edris Fetisleam (CS Știința) s-a impus în fața lui Gabi Boitan (CS Mamaia Idu), scor 6-0, 6-2, iar la feminin, Ramona Chivu (LPS-CSS) a obținut victoria în finala cu Elisa Săraru (TC Venus Brăila), scor 6-2, 6-1.Pe terenurile de la Tenis Club Idu Mamaia urmează o nouă competiție: 23rd International Veterans Champs of Romania - Mobexpert, care se va desfășura începând cu 20 și până pe 26 august.