Situația inadmisibilă în care a ajuns LPS Constanța

Campionii se antrenează la lumina lumânării!

Noua Lege a educației, care trebuia, teoretic, să ofere școlilor cu profil sportiv un sistem mai bun de finanțare, își demonstrează,din păcate, ineficiența. De la începutul anului și până acum, cei care au avut de suferit au fost juniorii, antrenorii și chiar sportivii de performanță. La Liceul cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru”, efectele nefaste încep să își facă apariția. Din lipsa banilor de transport și cazare, echipa de rugby Under 17, campioană anul trecut, nu mai poate participa la competițiile naționale, iar la baza sportivă, instalațiile sanitare nu mai furnizează apă caldă. În plus, utilizarea curentului electric este restricționată pe anumite ore. Acestea sunt condițiile la care sunt supuși sportivi despre care ne dorim să ne reprezinte la Jocurile Olimpice. „Suntem în secolul XXI, cu două luni înaintea JO de la Londra, facem sport fără apă caldă, iar asta nu numai la nivelul grupelor de începători, dar și la nivelul grupelor de performanță, la nivel de campioni europeni și medaliați la Mondiale. M-am adresat Federației Române de Tenis de Masă și le-am spus: Elisabeta Samara se pregătește la noi pentru JO de la Londra și o să facă tenis de masă în întuneric, la lumina lumânării. În bazele sportive, am oprit gazul din martie. Era mai frig în sala de sport decât în curte. Copiii făceau antrenament la tenis de masă cu mănuși în mână și cu căciulă pe cap”, spune directorul Liceului cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru”, Andrei Szemerjai. Pe 13 mai, se va organiza turneul final al CN de rugby Under 17, iar campioana en-titre, LPS „Nicolae Rotaru” CSS, nu va mai participa, pentru că nu există sprijin financiar. „Acești copii s-au pregătit din iarnă, când terenul pe care se antrenau era înghețat. Rugby-ul este sport de contact, le-a fost foarte greu să se antreneze în acele condiții. Însă toate eforturile lor de până acum au fost zadarnice, vă dați seama ce este în sufletul lor. Și alte secții sportive vor fi în aceeași situație, cât de curând”, ne explică Andrei Szemerjai. „Compensăm prin muncă“În condițiile prezente, juniorii și cadrele didactice de la LPS „Nicolae Rotaru” fac numeroase sacrificii pentru a întreține antrenamentele la nivel de performanță europeană sau mondială, în acest proces implicându-se foarte multă muncă. „Compensăm printr-o muncă titanică și printr-un sacrificiu din partea copiilor și a cadrelor didactice pentru decalajul material și financiar pe care-l avem față de alte țări. Spre exemplu, numai la noi, în România, există alimentație de efort, indemnizație de efort sau supraalimentație, pentru că se știe că acești copii mănâncă mai prost decât ar trebui să mănânce în mod normal. În ultimii 22 de ani, la Liceul cu Program Sportiv «Nicolae Rotaru», profesorii și antrenorii nu au făcut niciodată grevă. Sunt oameni care nu au sâmbătă și duminică și care au salarii foarte mici. Aceștia nu muncesc 18 ore pe săptămână, așa cum se spune, acești oameni muncesc câte cinci - șase ore pe zi, șapte zile pe săptămână”, susține directorul de la LPS Constanța.