Campionii Cupei 1 Decembrie la şah

Campionii Cupei 1 Decembrie la șah

A căzut cortina peste cea de-a 15-a ediție a Cupei 1 Decembrie la șah, competiție găzduită de Complexul Cleopatra din Mamaia. 86 de jucători, de toate vârstele, de la 6 la 76 ani, s-au întrecut pe parcursul a două zile, disputându-și premiile oferite de organizatorul competiției, Vasile Chirondojan. Bucurându-se și de sprijinul Direcției pentru Sport și Tineret a Județului Constanța, concursul a avut două secțiuni principale: turneul Open și cel pentru copii. Laureați la Open au fost următorii jucători: 1. Daniel Panainte (Palatul Copiilor / Cleopatra; 6 p), 2. Iulian Mihailov (Callatis Mangalia; 5,5 p), 3. George Mălureanu (Victoria Techirghiol; 5,5 p), 4. Cicirone Spulber (Victoria Techirghiol; 5,5 p), 5. Raul Luncasu (Gambitul Damei Ploiești; 5 p); veterani: 1. Valeriu Bercea (CS Sissa Constanța), 2. Constantin Nicolae, 3. Vasile Constantin (CS Sissa); juniori: 1. Alexandru Dumitrescu (Palatul Copiilor), 2. Vlad Rădulescu (Palatul Copiilor), 3. Abdurefi Selciuc (Axiopolis Cernavodă); jucători fără ELO: 1. Petre Scorțea (CS Sissa), 2. Ilie Radu (Axiopolis Cernavodă), 3. Mihai Savu (CS Sissa). O luptă intensă s-a dat și în cele două concursuri de copii și juniori, configurația podiumurilor fiind următoarea: Under 8: 1. David Bonciu (Palatul Copiilor), 2. Luca Rădoi (Palatul Copiilor), 3. Ștefan Basaram (Palatul Copiilor); Under 14: 1. Eduard Mariș (Axiopolis), 2. Andreea Panainte (Palatul Copiilor), 3. David Cristian (Axiopolis). „Suntem bucuroși că am putut duce la bun sfârșit această ediție jubiliară, a 15-a, a Cupei 1 Decembrie. Au fost mulți participanți, iar nivelul valoric al întrecerilor a fost unul ridicat. Îi felicit pe campioni, le urez sărbători fericite și să câștige cât mai multe medalii în competițiile de anul viitor”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, președintele CS Cleopatra, Vasile Chirondojan.